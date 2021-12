Ritornare in forma dopo le feste: gli errori da evitare

Di obiettivi e buoni propositi all’inizio dell’anno ne abbiamo tutti tantissimi. Uno dei più diffusi riguarda la ripresa della forma fisica dopo gli stravizi delle cene con colleghi e parenti. Se si ha intenzione di ottenere risultati, è bene essere consapevoli di alcuni errori che è bene evitare. Quali sono? Scopriamone assieme alcuni nelle prossime righe di questo articolo.

Porsi obiettivi irragionevoli

“Non si ingrassa tra Natale e Capodanno, ma tra Capodanno e Natale”: sante parole! Capita spesso di trovarsi alla fine delle feste con addosso troppi kg rispetto a quelli previsti per il proprio peso forma. In questi casi, è essenziale riflettere su quanto del sopra citato aumento ponderale dipende dagli stravizi di cene e cenoni. Spesso, infatti, si tratta del risultato di una vita sedentaria e di una generale disattenzione all’alimentazione che prescidono dal periodo delle feste.

Nei frangenti appena citati, pensare di perdere tutto in un mese è illusorio e pericoloso (un eccessivo calo ponderale in poco tempo fa male alla salute). Molto meglio è darsi micro obiettivi settimanali, tenendo monitorati i progressi e le battute di arresto.

Non gratificarsi

Il percorso di ripresa della forma fisica dopo le feste non deve essere considerato una punizione. Fondamentale è guardarlo come a una riacquisizione dei fondamenti dell’educazione alimentare. Alla luce di ciò, è fondamentale gratificarsi quando si raggiunge un obiettivo. In questo modo, sarà più facile andare avanti all’insegna della motivazione.

Non considerare l’integrazione

L’integrazione può rivelarsi preziosa quando si tratta di dire addio a quei chiletti presi durante le festività natalizie. Escluderla a priori può rivelarsi un errore. Ovviamente va scelta con cognizione di causa. Premettiamo il fatto che, alla base, deve esserci la consulenza del medico e la consapevolezza in merito alle effettive carenze alimentari che si hanno.

Lo step successivo prevede il fatto di orientarsi verso prodotti possibilmente naturali – uno dei più apprezzati del momento è Reduslim – e caratterizzati dalla presenza di ingredienti selezionati da filiere di altissima qualità.

Guardare solo al peso

Un errore che molte persone fanno quando si tratta di perdere peso dopo le feste prevede il fatto di guardare solo ai kg sulla bilancia. Essenziale è allargare lo sguardo e considerare anche i centimetri persi, altrettanto importanti. Un altro consiglio prevede il fatto di sottoporsi a una misura impedenziometrica in modo da avere le idee chiare in merito alla percentuale di massa magra (che pesa di più di quella grassa).

Bere poco

Idratarsi è nodale per perdere peso. Dimenticarsi di farlo quando si progetta di riprendere la forma fisica messa a repentaglio durante le feste è sbagliatissimo. Purtroppo, in alcuni casi può capitare di dimenticarsi di bere. Si può ovviare al problema con alcuni trucchi furbi, come per esempio il fatto di mettere un timer ogni ora. Esistono anche delle simpaticissime app che incentivano a bere più acqua dando spazio alla gamification (ogni volta che si consuma un bicchiere d’acqua, si vede crescere una piantina presente sullo schermo).

Eliminare i carboidrati

Carboidrati, addio (per un po’): sono tante le persone che, quando devono perdere peso dopo le feste, fanno questa scelta. Si tratta di un altro grave errore! I nutrienti appena ricordati, infatti, ci aiutano ad avere il giusto apporto di energia. Fondamentale è sceglierli bene. Tra i consigli da prendere in considerazione rientra il fatto di focalizzarsi verso quelli provenienti da fonti integrali, ricche di fibre e, di riflesso, molto utili quando si tratta di ridurre la velocità di assorbimento degli zuccheri nel sangue e di ottimizzare la sazietà.

Pesarsi tutti i giorni

Il controllo quotidiano del peso è un comportamento sbagliato. Si tratta infatti di un approccio ossessivo e di un comportamento che non permette di farsi un’idea dei veri progressi (nell’arco delle 24 ore, il peso può essere influenzato da numerosi fattori).