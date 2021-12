Bevanda sgonfia pancia: ricetta ideale da provare durante le feste

Durante le feste di Natale siamo soliti mangiare più del dovuto: ecco una bevanda sgonfia pancia da provare subito.

Natale è alle porte e ormai già sono iniziate le prime cene, quelle di auguri che precedono il Natale, sempre pandemia permettendo. Capita però più spesso di lasciarsi andare a qualche sgarro in più nel corso di questo mese.

Per non parlare poi dei giorni di festa, dove si mangerà per forza di cose più del solito e soprattutto si consumeranno cibi più pesanti e calorici. Ecco perché è bene conoscere qualche trucchetto per cercare di tenere a bada la linea.

In particolare possiamo provare durante le feste una bevanda detox e soprattutto sgonfia pancia che ci aiuterà a sentirci meno pieni e costipati. Scopriamo allora come si prepara questa bevanda in modo semplice e naturale.

Ecco la bevanda sgonfia pancia da bere durante le feste di Natale

Privarsi dei cibi natalizi è una tortura e alla fine non saranno certo quei due o tre giorni in cui mangiamo in modo sregolato rispetto al solito a fare la differenza sul piatto della bilancia. Il problema sono tutti i giorni in mezzo in cui consumiamo cibi calorici senza curarci della linea.

Fare una dieta sotto le feste è un’impresa quasi utopica ma sicuramente avere buone abitudine anche durante le feste non è affatto sbagliato, anzi. E allora se durante le feste ci siamo appesantiti troppo ecco come poter rimediare.

Possiamo prepararci in casa una bevanda sana e naturale sgonfia pancia che ci aiuterà subito a sentirci meno gonfie e costipate. Non prevede l’utilizzo di sostanze chimiche o rimedi miracolosi ma solo esclusivamente della frutta fresca e di stagione.

Ingredienti naturali e semplici che ci aiuteranno ad andare meglio in bagno e ci faranno sentire subito più leggere. Naturalmente ciò non significa che se assumiamo questa bevanda possiamo poi strafogarci mangiando un pollo arrosto intero e una teglia di lasagne.

Questa bevanda infatti non può di certo fare miracoli, quindi, possiamo prepararla se ad esempio sentiamo la pancia gonfia, se siamo costipate e non riusciamo ad andare in bagno, e anche se ci sentiamo appesantite.

Il gonfiore addominale spesso dipende da una cattiva motilità intestinale e questa bevanda può aiutare in tal senso. Ma come è fatta questa bevanda sgonfia pancia e da cosa è composta? Scopriamolo subito!

Vi basterà avere della frutta di stagione e quindi un kiwi, una mela, un po’ d’acqua, succo di limone e un pizzico di zenzero. Ma perché questa bevanda fa bene?

Intanto il kiwi è ricco di vitamina C e anche di alcuni sali minerali tra cui ferro, rame e potassio. In più è un frutto diuretico e che aiuta ad aumentare le difese immunitarie. La mela ha anch’essa la vitamina C e sali minerali è ottima contro la diarrea o la stitichezza, infatti la pectina normalizza l’intestino. Infine, lo zenzero ha un potere digestivo e antinausea ma è anche un antinfiammatorio naturale ed ha proprietà antibiotiche.

Come si prepara questa bevanda sgonfia pancia? Semplicemente mettendo in un frullatore un kiwi senza buccia, mezza mela senza buccia, mezzo bicchiere d’acqua, il succo di mezzo limone e un pizzico di zenzero o in polvere o fresco.

Quando è meglio assumerla? O al mattino a digiuno o alla sera prima di andare a letto. Ricordiamo che in caso di patologie è bene non affidarsi al fai da te ma di consultare sempre un medico.