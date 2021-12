I 5 errori di stile peggiori da evitare assolutamente! A prova di top model!

I 5 errori di stile peggiori sono proprio quelli che non ti aspetti! È talmente facile inciampare in uno di questi errori che bisogna stare molto attenti: l’errore/orrore di stile è sempre in agguato! Scopriamoli insieme e evitiamoli, come delle top model!

Vestirsi non è un semplice atto quotidiano e indispensabile, è una forma d’arte. Con i nostri outfit sperimentiamo, giochiamo con la creatività, diamo forme e colori al nostro carattere e al nostro stato d’animo del momento. Con l’abbigliamento possiamo coprirci e costruire una corazza o possiamo metterci “a nudo”, mostrando ciò che siamo veramente. Per tutti questi motivi è importante la moda, perché ci permette di mostrare al mondo intero chi siamo e chi vogliamo essere ad un primo colpo d’occhio. Inoltre con la moda possiamo comunicare al mondo interno molti altri dettagli di noi stessi, ad esempio la nostra età e il nostro carattere. Ma cosa avviene quando, dal punto di vista stilistico, i nostri outfit sono sbagliati? Una vera tragedia! Perché un semplice errore di stile può raccontare di noi cose non vere: può farci sembrare più grandi, può renderci inappropriate all’occasione. Fortunatamente ci siamo noi di CheDonna, a guidarvi in ogni situazione stilistica. Ecco i 5 errori di stile peggiori, a prova di top model!

Vi è mai capitato durante una passeggiata di essere osservate per il vostro outfit? Oppure quante volte avete detto la vostra età a qualcuno e vi ha risposto con la fatidica frase: “sembri più grande”. Probabilmente in entrambi i casi i tuoi outfit non erano proprio perfetti, e l’errore di stile aveva rovinato tutto il tuo look.

Come fare ad evitare queste spiacevoli situazioni? Leggendo questa guida di stile, incentrata sui 5 peggiori errori di stile!

Siete pronte? Partiamo!

I 5 errori di stile peggiori: sbagliare taglia, logo mania, outfit old, capi stropicciati e scarpe sporche!

E tu? Hai mai commesso uno di questi errori di stile?

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli errori di stile peggiori da evitare a tutti i costi:

taglia sbagliata: in un periodo in cui la moda è prettamente “oversize” sbagliare la taglia è l’errore più facile che si possa commettere. Per capire meglio il concetto di taglia dobbiamo fare delle precisazioni. In primo luogo esistono capi di abbigliamento che hanno bisogno di vestibilità aderenti, e capi che invece per loro natura nascono larghi. In secondo luogo non bisogna fissarsi con le taglie! Se una persona porta una taglia 42, in generale, non è detto che di tutte le marche e di tutti i capi debba scegliere taglia 42. Ogni ditta ha la propria vestibilità, e bisogna adeguarsi a ciò. Provate i capi senza fissarvi su cosa c’è scritto sul cartellino! Se non farete in questo modo rischierete di scegliere un capo troppo stretto o troppo largo pur di veder scritto sul cartellino la taglia che riconoscete come vostra! Una delle cose più brutte da vedere è indossare la taglia sbagliata e cambiare la natura del capo stesso. logomania: questo è uno degli errori di stile che lascia gli amanti della moda in bilico. Ci sono brand di lusso che vietano in tutti i modi l’esagerazione dei loghi e l’ostentazione della ricchezza, in quanto volgare e poco chic. Altri brand, invece, suggeriscono l’esagerazione. Outfit interi con loghi ben visibili su tutti i tessuti. Non è ben chiaro quale sia il punto di vista della moda a riguardo. Solo una cosa è certa: sta a noi capire quando è bene indossare un capo con i loghi a vista e quando no. Un esempio? È sempre meglio evitare di ostentare la marca del nostro outfit in un luogo di lavoro. Inoltre in occasioni formali è sempre meglio un look neutro. Di tendenza, ma mai esagerato. Invece potete divertirvi con un look in tipico stile logo mania per una passeggiata al centro, per l’aperitivo con le amiche o la serata in disco! vintage o vecchio?: ecco uno degli errori più commesso in assoluto. Quando si parla di moda vintage si intende il riciclo di capi in buon, se non ottimo, stato, che sono tornati di tendenza nella moda del presente. Esempio? Il cappotto montone è adesso uno dei MUST-HAVE in fatto di moda invernale, e di tendenza negli anni ’80. Ciò vuol dire che si può acquistare nuovo in tutti i negozi oppure che si può riciclare quello che avevamo nell’armadio, solo ed esclusivamente se in linea esatta con le tendenze ed è in ottimo stato. Se un capo vintage è anche rovinato il vostro total look passerà in un attimo dall’essere chic all’essere flop! abiti stropicciati: abbiate cura dei vostri capi! Non indossate capi stropicciati o logorati. Se il vostro maglione di lana si è infeltrito, non è più il caso di indossarlo. Se invece il vostro cappotto ha le punte stropicciate, avrete rovinato in un secondo anche l’outfit più bello. Abbiate cura dei vostri capi. In questo modo sarete perfette da un punto di vista stilistico e farete in modo che i vostri capi durino di più, evitando gli sprechi. scarpe sporche: questo è l’errore che commettono soprattutto gli amanti delle sneakers. Indossate un outfit a prova di guru street style, state per uscire di casa, indossate le vostre sneakers e invece di vedervi al top, vi sembrate un flop. Perché? Vi siete appena accorte che le vostre sneakers bianche hanno cambiato colore e sono diventate gialle! Questo perché camminando chiaramente le scarpe si sporcano, ma una volta arrivate a casa dovete lavarle! Va bene anche un panno umido e una passata di sgrassatore. Se non fate questo passaggio ogni volta che le riponete il bianco delle vostre sneakers verrà mangiato dallo sporco, e sarà impossibile farle ritornare bianche candide.

LEGGI ANCHE: Indossare il tailleur secondo le regole dello street-style? Facilissimo!

E voi? Quali di questi errori commettevate?

Termina qui la guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sui 5 errori di stile peggiori che si possono commettere!

Adesso non avete più scuse! Create e indossate il vostro outfit! Non sbaglierete mai più!