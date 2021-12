Indossare il tailleur secondo le regole dello street-style? Facilissimo!

Indossare il tailleur per l’inverno 2021 secondo le regole dello street style non è proprio un gioco da ragazzi, ma con la guida di stile giusta imparerete in un batter d’occhio! Ecco come indossare il tailleur in inverno secondo la moda street style!

Qual è il capo d’abbigliamento più rivoluzionario, e al contempo classico, odiato ma anche amato dalle donne? Il tailleur! Il completo giacca e pantalone che nel corso degli ultimi anni ha avuto diversi significati e modi di utilizzo. Negli anni ’60 è stato la rivoluzione della moda femminile: le donne “imitavano” i look fino ad allora rilegati al mondo maschile. Il tailleur è il classico capo evergreen che si utilizza per un tipico look androgino, ma è anche la divisa per eccellenza, e per questo motivo odiata da tantissime. Oggi però parleremo di un modo nuovo e diverso di indossare il tailleur. Vediamo insieme com’è cambiato il tailleur e le regole giuste per indossarlo secondo la moda street style!

Tutto cambia. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, sentiamo l’esigenza di evolverci, di cambiare e migliorare, in base agli avvenimenti della vita.

Ovviamente la moda si evolve, seguendo passo dopo passo gli avvenimenti storici, politici e sociali che modificano nel corso del tempo anche il modo di vivere le tendenze. Per fare un esempio il pantalone a zampa d’elefante se indossato negli anni ’60 aveva un significato molto importante, ossia ribellione contro una società bigotta e anacronistica e sguardo verso un futuro più inclusivo. Se indossassimo il jeans a zampa d’elefante oggi vorrebbe soltanto dire che stiamo seguendo un trend del momento.

Il protagonista della guida di stile di oggi targata CheDonna non sarà un semplice capo d’abbigliamento, ma un nuovo modo di indossare un capo molto utilizzato nel passato.

Stiamo parlando del tailleur e delle regole della moda street style per indossarlo al top nell’inverno 2021!

Indossare il tailleur in inverno 2021! Parole chiave: vita bassa, crop top e colori tenui!

Se pensavate di sapere tutto su come indossare il tailleur nel 2021 vi sbagliavate! Ecco le nuove regole per essere trendy e seguire la moda street style indossando il tailleur!

Bella Hadid, Victoria Beckham, Emily Ratajkowsky, sono solo alcuni sei nomi di star e modelle che hanno personificato lo stile street style e hanno sfoggiato il tailleur in maniera impeccabilmente trendy.

E allora come fare per indossare il tailleur alla Bella Hadid? Con queste regole di stile:

giacca blazer : prima regola fondamentale, mai scegliere una giacca corta o aderente. Verrete catapultate nel 2000 in un istante. La giacca di tendenza nel 2021 è il modello blazer, ossia lunga e non avvitata. Quindi anche il tailleur deve avere questo tipo di giacca.

: prima regola fondamentale, mai scegliere una giacca corta o aderente. Verrete catapultate nel 2000 in un istante. La giacca di tendenza nel 2021 è il modello blazer, ossia lunga e non avvitata. Quindi anche il tailleur deve avere questo tipo di giacca. pantalone largo con pinces : la seconda regola fondamentale, che segue la prima, è il taglio del pantalone, che deve essere rigorosamente morbido e non aderente. Può essere a vita alta, adatto per un’occasione formale, o a vita bassa, molto moda 2022. Chiaramente vanno bene le regole di stile ma bisogna sempre sentirsi a proprio agio con l’abbigliamento, quindi se non avete dimestichezza con la vita bassa, il classico pantalone a vita alta sarà una soluzione ottima.

: la seconda regola fondamentale, che segue la prima, è il taglio del pantalone, che deve essere rigorosamente morbido e non aderente. Può essere a vita alta, adatto per un’occasione formale, o a vita bassa, molto moda 2022. Chiaramente vanno bene le regole di stile ma bisogna sempre sentirsi a proprio agio con l’abbigliamento, quindi se non avete dimestichezza con la vita bassa, il classico pantalone a vita alta sarà una soluzione ottima. colori tenui : beige, grigio, coccio, marrone, verde pino. Ecco i colori in cui scegliere il tailleur secondo la moda street style. Tinta unita o fantasia, l’importante che sia di uno tra questi colori!

: beige, grigio, coccio, marrone, verde pino. Ecco i colori in cui scegliere il tailleur secondo la moda street style. Tinta unita o fantasia, l’importante che sia di uno tra questi colori! crop top: al posto del classico sotto giacca, le modelle del 2021 indossano la canottiera a coste e il crop top!

Adesso che conoscete le regole più importanti non avete più scuse, sfoggiate il vostro tailleur secondo le regole dello street style. Allora si che sarete delle vere guru della moda!

Alla prossima guida di stile! Tante sorprese in fatto di moda, e non solo, per voi!