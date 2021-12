Nathalie Caldonazzo, l’incredibile trasformazione: ecco com’era prima del successo

Nathalie Caldonazzo è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma ricordi com’era durante i suoi esordi sul piccolo schermo? Ecco com’è cambiata durante il corso degli anni.

Nathalie Caldonazzo è senza dubbio una delle showgirl più famose ed apprezzate del piccolo schermo degli italiani. Apprezzate sia per la sua bellezza, da sempre segno distintivo del suo personaggio, ma anche per la sua spiccata personalità.

Per questo motivo Alfonso Signorini l’ha voluta fortemente con sé durante la sesta edizione del GF Vip che, come annunciato nelle scorse settimane, non terminerà più durante il mese di dicembre ma andrà avanti fino a marzo, diventando di fatto l’edizione più lunga mai andata in onda del programma di canale 5.

Come anticipato, però, Nathalie si è sempre distinta per la sua bellezza ed anche oggi appare più bella che sul piccolo schermo degli italiani, ma ricordate com’era prima di incontrare il successo? Nathalie Caldonazzo da giovane era bellissima proprio come appare oggi, anche se con qualche piccola differenza. Dovuta anche al corso degli anni che la separano dal suo debutto nel mondo dello spettacolo.

Com’era Nathalie Caldonazzo prima del successo in tv

Nathalie Caldonazzo, durante il corso della sua carriera, ha sperimentato numerosi aspetti. Il suo esordio è avvenuto nel mondo del cinema, ma dopo non ha di certo sdegnato quello del piccolo schermo nostrano ed anche il teatro. Insomma, durante il corso di questi anni ha deciso spesso e volentieri di mettersi in gioco provando sempre esperienze diverse.

Non sono mancati nemmeno i reality show, dove ha permesso al suo fedele pubblico di conoscere una parte inedita del suo carattere. Il tutto è iniziato con l’Isola dei Famosi per poi accettare l’invito di Maria De Filippi di mettere alla prova la sua storia d’amore, con quello che oggi è diventato il suo ex compagno, a Temptation Island Vip ed ora per lei si apriranno anche le parte della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

Ma com’era Nathalie Caldonazzo durante i suoi esordi? La showgirl si è sempre contraddistinta per i suoi capelli biondi ed il look che ricorda molto le dive di oltreoceano. Si mormora che durante il corso di questi anni abbia deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per modificare alcune parti del suo corpo e, anche se questa voce dovesse rivelarsi essere vera, non ci sarebbe assolutamente nulla di male, anzi.

Nathalie era bellissima da togliere il fiato durante i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, quando era poco più di una ragazzina, e lo è anche da adesso che è diventata una donna.