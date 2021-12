Ganache al cioccolato perfetta: i trucchi di cui non puoi fare a meno

La ganache al cioccolato è una delle creme più amate in pasticceria. Si tratta infatti di una mousse strutturata ed in grado di abbellire i dolci rendendoli al contempo molto più buoni. Scopri i trucchi per ottenerne una praticamente perfetta.

Quando ci si appresta a preparare un dolce, la conoscenza degli ingredienti base e delle varie preparazioni in grado di fornirgli più gusto e maggior bellezza è a dir poco fondamentale. Nel caso della ganache, ad esempio, ci sono dei trucchi che si rivelano indispensabili per ottenere degli ottimi risultati.

Trucchi che possono cambiare la vita di chi decide di prepararla. E tutto perché metterli in pratica può fare la differenza tra un dolce disastroso ed uno ben riuscito. Scopriamo quindi quali sono i trucchi indispensabili che tutti dovremmo conoscere e che ci aiuteranno ad ottenere una ganache perfetta e a prova di pasticcere.

Ganache: i trucchi da mettere in pratica per ottenere un ottimo risultato

Una buona ganache deve avere i giusti ingredienti ed essere lavorata nel modo corretto. Se nelle ricette, gli ingredienti sono sempre presenti, nelle varie fasi della preparazione possono mancare degli indizi che si rivelano indispensabili.

Veri e propri trucchi che non tutti sono pronti a condividere ma che una volta appresi possono cambiare la vita e portare a dolci così buoni da ottenere consensi anche dai palati più raffinati.

Non montare mai la panna. Uno dei segreti per ottenere una buona ganache è quello di non montare la panna. Farlo infatti porterebbe ad un risultato ben diverso da quello che si desidera ottenere. Va bene, quindi usarla tra gli ingredienti e volendo si può aggiungere anche del burro per rendere il tutto più vellutato. Ciò che conta, però, è ricordarsi di non montare a neve nessun ingrediente.

Aggiungere del burro. Come già detto, pur non figurando tra gli ingredienti, il burro è sempre più usato nella preparazione della ganache. Ciò aiuta infatti la crema a diventare più lucida e quindi più piacevole alla vista. Inoltre anche la sensazione al palato risulterà più voluttuosa, facendo di questa crema qualcosa di semplicemente delizioso.

Dosare gli ingredienti in base alla consistenza voluta. Per quanto sia importante seguire scrupolosamente ogni ricetta, nel caso della ganache può risultare importante modulare gli ingredienti in base al risultato che si desidera ottenere. In base all’utilizzo che se ne vuol fare può infatti servire più o meno compatta. Seppur si tratti di un fatto raro, quindi, la regola del non variare mai le proporzioni (a patto di saperlo fare), in questo caso non vale.

Questi tre semplici trucchi possono davvero fare la differenza ed aiutare a realizzare una ganache strepitosa, della quale andar fieri ed in grado di rendere ancor più preziosi i dolci preparati con tanta cura. Un modo come un altro per mostrare il proprio talento in cucina, sorprendere chi si ama e rendere i dolci delle feste ancora più buoni.