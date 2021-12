Altro che scrub! Per un viso liscio e luminoso ecco l’ingrediente top!

Avere un viso liscio e luminoso è il desiderio di ogni donna, soprattutto perché permette di sfoggiare un look acqua e sapone senza ricorrere ad un makeup troppo marcato. Per tutte coloro non amano particolarmente lo scrub, ecco un ingrediente che vi regalerà una pelle nuova.

A qualsiasi età si può desiderare una bella pelle e in particolare un viso liscio e luminoso, e non sempre si deve ricorrere a trattamenti super costosi. Esistono degli ingredienti naturali perfetti per esfoliare l’epidermide e stimolare il rinnovo cellulare.

Scopriamo con quale rimedio naturale si potrà sostituire egregiamente uno scrub viso e come creare un eccezionale trattamento di bellezza.

Viso liscio e luminoso: perché è fondamentale l’esfoliazione

Quando si nota che la pelle del viso appare opaca, spenta e al tatto molto ruvida, sicuramente necessita di essere esfoliata. L’esfoliazione consiste nell’eliminare lo strato corneo di cellule morte che ogni giorno si depositano sulla nostra pelle, in un ciclo completo di 21 giorni.

Si potranno eliminare le cellule morte dalla pelle del viso attraverso l’utilizzo di prodotti esfolianti come scrub e peeling.

Qual è la funzione dello scrub esfoliante

Lo scrub esfoliante è senza dubbio uno dei prodotti più utilizzati e amati dalle donne. Questo trattamento di bellezza consiste in una sorta di emulsione spesso a base cremosa e oleosa al cui interno sono presenti dei micro granuli che massaggiati sulla pelle del viso, riescono per un’azione puramente meccanica ad eliminare lo strato di cellule morte.

Il risultato dopo circa due minuti di massaggio delicato a circolare sarà eccezionale e la pelle sarà immediatamente liscia, rosea ed incredibilmente purificata. Uno scrub viso si potrà anche preparare in casa con una ricetta super naturale.

Peeling naturale per un viso liscio e luminoso: ecco lo straordinario ingrediente con cui prepararlo!

Per tutte coloro non amano utilizzare scrub e mettersi alla prova con i micro granuli, esistono anche dei prodotti liquidi o cremosi che contengono al loro interno una percentuale di acidi, ad esempio il glicolico, il mandelico, gli acidi della frutta.

Questi peeling agiscono in un tempo di posa limitato dopo essere stati applicati per poi essere risciacquati o neutralizzati.

Esistono molti trattamenti professionali che possono essere praticati da professionisti dell’estetica e da medici dermatologi, ma se vogliamo creare un peeling abbastanza semplice per ritrovare un viso liscio e luminoso, è all’aceto di mele che possiamo rivolgerci.

L’aceto di mele, contiene l’acido malico, ottimo per esfoliare la pelle del viso. Ecco in un video tutorial una ricetta semplice per ritrovare una pelle nuova in soli 5 giorni.

Raccomandiamo sempre di rivolgersi al proprio medico dermatologo prima di provare questa ricetta naturale, soprattutto se si ha la pelle colpita da dermatite, ipersensibilità, secchezza eccessiva e altre patologie legate all’epidermide.