Mani da baciare? Prova a preparare questa eccezionale crema solida!

Le mani sono importanti, soprattutto per noi donne che amiamo sempre averle impeccabili e con unghie laccate a perfezione. La crema mani è senza dubbio un prodotto indispensabile e oggi vogliamo proporvi una ricetta fai da te davvero eccezionale che vi regalerà mani da baciare, una crema solida da portare sempre con se!

Siete alla ricerca della crema per le mani che le renda morbide, idratate e lenite dalle irritazioni provocate da agenti atmosferici, detersivi e anche da lavori dove sono particolarmente sottoposte a stress?

La crema solida, sarà il prodotto perfetto per voi, ma prima scopriamo come prenderci cura delle mani con trattamenti mirati.

Mani da baciare: i segreti per mantenerle sempre morbide ed idratate

L’epidermide necessita sempre di trattamenti per mantenersi sana e bella, in particolare quella della mani che dovrebbero davvero essere curate ogni giorno, come? Ecco alcuni consigli preziosi per evitare che si screpolino e per averle sempre idratate e morbide.

1- Fare uno scrub settimanale

Esfoliare le mani ogni settimana sarà fondamentale per avere una pelle liscia, vellutata e luminosa. Basterà anche miscelare un poco di olio vegetale, anche di semi di girasole con del sale fino da cucina e massaggiare il composto sulle mani e sulle dita. Un trattamento naturale e super economico che vi donerà delle mani morbidissime.

2- Applicare la crema idratante ogni giorno

La crema idratante per le mani è un prodotto che andrebbe applicato più volte al giorno, soprattutto dopo averle lavate. Sarà un’ottima abitudine portare un piccola taglia della vostra crema preferita anche in borsetta.

Un piccolo segreto di bellezza? Applicare la crema antirughe per il viso sul dorso della mani, contribuirà a mantenerle giovani più a lungo.

3- Fare esercizi di stretching e massaggiarle

Per mantenere le mani affusolate ed eleganti, sarà una buona abitudine fare un automassaggio rilassante e drenante alla sera, questa coccola le manterrà sempre sane e belle.

Ecco un video tutorial per imparare un semplice auto massaggio mani!

->>LEGGI ANCHE: Vuoi eliminare le occhiaie? Prova questo contorno occhi fai da te!

4- Regalare alla pelle delle mani una maschera

Anche le mani necessitano di una maschera di bellezza settimanale, un vero trattamento d’urto da applicare alla sera o anche in un momento di relax durante il giorno. Si potranno acquistare o anche preparare con ingredienti naturali come ad esempio il burro di karitè e l’olio essenziale di rosa mosqueta.

5- Via libera agli oli e ai burri vegetali

Gli oli vegetali con le loro molteplici proprietà sono un valido trattamento per mani ed unghie e potranno essere utilizzati per creare degli impacchi da massaggiare fino a completo assorbimento.

Come preparare la crema solida per avere ogni giorno mani da baciare

Seguendo questo video tutorial potrete imparare la ricetta semplice e naturale per preparare una eccezionale crema mani solida a base di cera d’api.

->>LEGGI ANCHE: Pelle secca in inverno: l’eccezionale maschera idratante viso allo zucchero

Basterà scaldare la crema solida tra le mani e strofinarla per distribuire un vero e proprio elisir di bellezza e salute sulla pelle.