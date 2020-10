Lo scrub è davvero un alleato di bellezza, ma come si può fare uno scrub viso a casa? Scopri le ricette facili fai da te.

Lo scrub è un rituale di bellezza a cui nessuna donna dovrebbe rinunciare, una tecnica molto antica, ma sempre attuale. Va fatto per eliminare le cellule morte, così la pelle sarà idratata in profondità. Esfoliare la pelle è davvero importante, va fatta, ma non troppo spesso per avere un effetto contrario. Lo scrub si può acquistare nei negozi specializzati, ma si può anche preparare a casa senza nessuna difficoltà e con ingredienti naturali.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come preparare uno scrub viso a casa.

Scrub viso: perchè è importante farlo

Lo scrub è un rituale di bellezza che non tutte le donne si concedono, spesso la mancanza di tempo non lo permette. La pelle sia del corpo che del viso passa in secondo piano in particolar modo in inverno. Non è una scelta corretta perchè la pelle ha bisogno di essere idratata e pulita in profondità. In particolar modo quella del viso che ha bisogno di maggiore cura perchè è la parte del corpo maggiormente esposta e non solo. Anche l’utilizzo di prodotti di cosmesi possono opacizzare il colorito del viso, non solo anche la formazione di brufoli o acne. Lo scrub garantisce una detersione più profonda e va fatta almeno una volta a settimana, poi dipende anche dal tipo di pelle.

Le macchie del viso eventuali arrossamenti si possono attenuare, in questo modo la pelle del viso apparirà idratata, luminosa e assorbirà meglio creme e e prodotti di cosmesi che si utilizzano di solito.

Come fare lo scrub viso a casa

Lo scrub viso si può fare a casa senza alcuna difficoltà, basta scegliere degli ingredienti e poi procedere con la preparazione. Sembra banale ricordarlo, ma lo scrub viso va scelto in base al tipo di pelle, secca, grassa, mista.

In caso di pelle grassa il viso produce più sebo del dovuto, quindi serve uno scrub specifico per pelle acneica, che va a purificare la pelle. Purtroppo la pelle grassa se non viene trattata bene tenderà a produrre più brufoli e punti neri, potete provare con uno scrub preparato con ingredienti come la banana e miele.

Ingredienti perfetti per la pelle che produce più sebo del dovuto, basta ricavare la polpa dalla banana, unite un cucchiaino di zucchero di canna, mescolate e applicate sul viso inumidito, fate dei massaggi circolari e delicati, senza sfregare troppo. In questo modo avrete eliminate le cellule morte e non solo la pelle risulterà liscia e meno impura.

Il miele idrata e ammorbidisce la pelle, non solo ha un azione antibatterica, quindi utile in caso di acne. Mescolate un cucchiaino di miele con il bicarbonato e poi applicate sul viso, facendo sempre dei movimenti circolari. Se non avete questi due ingredienti in casa, potete utilizzare il limone, in particolar modo il succo del limone filtrato, che ha un azione antibatterica. Ma da solo non va bene, dovete mettere in una ciotolina il succo di limone e il sale grosso, mescolate e amalgamate bene con l’olio extra vergine di oliva. Il composto ottenuto che sarà granuloso l’applicate sul viso.

Le donne che hanno la pelle secca, necessita di idratazione, quindi si può optare con olio di mandorle e miele. Provate a mescolare un cucchiaio di zucchero, con polvere di cacao, un cucchiaio di miele e olio di mandorle. Mescolate bene e poi applicate sul viso, massaggiando e poi sciacquate.

Potete anche utilizzare il kiwi, anche se non è disponibile tutto l’anno, dopo averlo sbucciato, lo tagliate a pezzi e lo trasferite in un boccale, frullate e otterrete la polpa, che applicherete sul viso.

In caso di pelle mista, molto comune tra le donne, si può optare in questo modo. L’aloe vera potrebbe fare a caso vostro, ricavate la polpa e unite sia il miele e lo zucchero che dona granulosità.

In caso di pelle molto sensibile, dovete porre maggiore attenzione, ad esempio l’amido di riso sarebbe la scelta più saggia, grazie alla sua azione lenitiva. Si consiglia di aggiungere anche l‘olio di Argan e un cucchiaino di zucchero. Mescolate e applicate sul viso e fate dei massaggi delicati e circolari. La pelle sarà liscia e perfetta, si rinnovano anche le cellule e il viso risulterà più pulito da impurità e soprattutto sarà idratata. Con qualche goccia di olio essenziale di lavanda, l’effetto calmante è assicurato.

Consigli da seguire

Lo scrub non è altro che un massaggio specifico che stimola la circolazione, la pelle risulterà molto più sana.

Il modo corretto per fare lo scrub è seguire dei movimenti specifici e corretti, deve essere rotatorio, non solo anche dei movimenti circolari e delicati. La pelle va sempre inumidita prima di fare lo scrub.

Si consiglia di seguire qualche piccolo consiglio per non ricadere in errori che possono compromettere il risultato finale, ecco quali.

1.Farlo spesso: fare lo scrub più volte a settimana non va per niente bene, basta farlo una sola volta a settimana.

2.Sfregare energicamente: potrebbe rendere la pelle troppo sensibile e potrebbe irritarsi maggiormente.

3.Non umidire la pelle: la pelle va sempre inumidita prima di fare lo scrub.

4.Dimenticare di applicare crema idratante: va scelta sempre quella adatta alla vostra pelle.

5.Non va mai fatto dopo la ceretta: si consiglia di aspettare almeno 24 ore.

Non è poi così difficile fare uno scrub viso a casa, adesso tocca a voi!