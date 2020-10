Pelle secca viso: come idratarla, consigli, prodotti, ricette fai da te

La pelle secca, soprattutto quella del viso necessita di cure particolari e di un’idratazione profonda. I consigli, i prodotti da utilizzare e le ricette fai da te per idratarla in modo perfetto.

La pelle secca, sopratutto quella del viso, in alcuni casi sembra non riuscire ad idratarsi mai abbastanza. Nonostante l’applicazione di creme e lozioni la sensazione di ‘pelle che tira’ persiste e per questo, sono moltissime le donne alla ricerca del prodotto perfetto che dia ‘da bere’ alla loro pelle.

La pelle secca però, ha bisogno di essere idratata in maniera profonda e non solo dall’epidermide, ma anche dall’interno e per assorbire al meglio tutte le sostanze necessita di essere preparata e anche però del prodotto giusto che dovrebbe essere privo di alcune sostanze. Scopriamo come preparare la pelle secca del viso all’idratazione, come idratarla profondamente, quali sono i prodotti giusti e le ricette fai da te.

Come preparare la pelle secca del viso all’idratazione

La pelle secca, come ogni tipologia di pelle necessita di cure specifiche e soprattutto in inverno, ha bisogno di essere idratata e protetta nel modo giusto. Per proteggere la pelle secca dalle basse temperature, esistono diversi prodotti molti di origine vegetale, per idratarla in modo profondo però bisogna prepararla con una skin care perfetta e con una esfoliazione profonda.

Per detergere la pelle secca in modo delicato ma efficace, si potranno utilizzare dei latti detergenti, delle lozioni o anche un’acqua micellare ricca di sostanze idratanti. Dopo aver struccato occhi, viso e labbra con uno struccante bifasico, dalla componente oleosa, si potrà lavare via ogni residuo di sporco e makeup utilizzando un latte detergente o una lozione viso detergente che si potranno applicare con un dischetto di cotone o in modo più pratico anche con le dita, per essere poi risciacquati con dell’acqua tiepida, per avere anche una confortevole sensazione sii aver ‘lavato il viso’.

Dopo aver deterso la pelle in modo dolce, si potrà picchettare o vaporizzare sul viso un tonico idratante o anche un idrolato di fiori, prodotto perfetto per ogni tipologia di pelle.

Per prepararla ad assorbire tutte i trattamenti idratanti, la pelle andrà esfoliata almeno una volta a settimana, e per farlo si potrà utilizzare uno scrub viso ‘delicato’ da applicare e massaggiare sulla pelle per almeno due minuti. Questo prodotto, eliminerà in modo specifico ogni cellula morta, residui di pelle e renderà l’epidermide molto più recettivo ai trattamenti idratanti.

Pelle secca del viso: come idratarla in modo profondo

La pelle secca del viso, necessita dell’applicazione di prodotti specifici, che siano ricchi di sostanze idratanti. Le sostanze idratanti che una crema viso dovrebbe contenere sono diverse, ecco le principali.

glicerolo

collagene

acido ialuronico

proteine della seta

Alcune delle sostanze emollienti di cui dovrebbe essere ricca una crema idratante sono:

oli vegetali (avocado, karité, jojoba, germe di grano…)

ceramidi

Inoltre non dovrebbero mancare mai:

la vitamina E (tocoferolo)

la provitamina B5 (pantenolo)

Creme contenenti alcuni di questi ingredienti, saranno perfette per idratare giorno e notte la pelle secca del viso.

Per idratare la pelle in modo profondo, si dovrà agire anche dall’interno, bevendo molta acqua naturale durante il giorno.

Pelle secca del viso: come evitare la sensazione di ‘pelle che tira’

Se dopo aver curato la pelle e steso il trattamento idratante, si prova la sensazione di ‘pelle che tira’, con molta probabilità la crema utilizzata, non è il prodotto giusto.

Molte creme idratanti, non sempre solo quelle ‘low cost’ contengono moltissimi ‘siliconi’ che umettano la pelle, ma restano in superficie formando uno strato ‘artificiale’ sull’epidermide la quale non riceve sostanze idratanti, perché il prodotto non riesce ad essere veicolato all’interno della pelle e dopo una iniziale sensazione di benessere e confort, la pelle torna ad avere sete e, se sottoposta spesso a questo tipo di trattamento tende a seccarsi ulteriormente.

Il consumo consapevole e la lettura attenta delle etichette dei cosmetici che stiamo acquistando è senza dubbio il primo consiglio per prendersi cura della pelle e nello specifico della pelle secca. Un valido aiuto per poter capire cosa contiene una crema per il viso o altro cosmetico, arriva dalla rete, dove si possono trovare siti con l’elenco delle sostanze contenute nei prodotti di bellezza, contrassegnati da bollini ‘rossi, gialli e verdi’, come ad esempio biodizionario.it .

Una volta compreso quali sostanze una crema idratante non dovrebbe mai contenere, idratare la pelle e soprattutto scegliere il prodotto giusto sarà semplice.

Le ricette fai da te per preparare creme idratanti per la pelle

Preparare in casa il proprio cosmetico oggi non è più un passatempo, ma a volte una vera e propria esigenza, per questo in rete, si trovano moltissime ‘spignattatrici seriali’ che condividono le loro ricette di bellezza. Ne abbiamo selezionato alcune per voi.

La consapevolezza di ciò di cui necessità la pelle secca del viso per essere bella e in salute e anche di ciò che ci si ‘spalma’ sul viso è il segreto per avere sempre una pelle perfetta!