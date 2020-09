La pelle secca è estremamente delicata e necessita di essere curata e protetta soprattutto in inverno. I consigli, i trattamenti mirati e le ricette fai da te.

La pelle secca con l’arrivo dell’inverno subisce un forte stress e il momento in cui l’epidermide può sviluppare delle sintomatologie è proprio il cambio di stagione, quando le temperature cominciano a scendere repentinamente.

Questa tipologia di pelle infatti, durante il periodo di transizione tra l’autunno e l’inverno, può subire un peggioramento e presentarsi ancor più disidratata fino a quasi ad esfoliarsi in alcuni punti. Per superare il cambio di stagione nel migliore dei modi e affrontare l’inverno in modo perfetto, bisognerà adottare alcune strategie per proteggerla, idratarla e nutrirla in profondità.

Pelle secca in inverno : la beauty routine per il viso da seguire ogni giorno

La pelle secca durante l’inverno ha ancor più bisogno di nutrimento, di essere protetta ed idratata in profondità. Le texture dei prodotti cosmetici dovranno essere corpose e ricche di ingredienti benefici per l’epidermide.

Al mattino e alla sera andrà detersa con un buon latte detergente o anche un acqua micellare per pelli secche, il prodotto andrà poi rimosso con acqua minerale vaporizzata su tutto il viso e picchiettata con un dischetto di cotone.

Anche lo struccante dovrà svolgere la sua azione in modo semplice e veloce, perfetti dunque tutti gli struccanti bifasiciche contengono in essi una soluzione piuttosto oleosa in grado di aderire perfettamente alle molecole di grasso del makeup ed eliminarle in modo delicato.

Una volta deterso perfettamente il viso, si potrà passare un tonico, perfetto un idrolato di fiori d’arancio o di rosa.

La crema trattamento dovrà essere specifica per pelli secche e potrà essere massaggiata delicatamente su viso e collo.Una o due volte a settimana ci si potrà concedere una maschera nutriente e dalle proprietà ultra idratanti, perfette tutte quelle in tessuto imbevute di gel a base di acido ialuronico.

Tutti i prodotti cosmetici indicati nella beauty routine per la pelle secca, possono essere preparati in casa. Abbiamo selezionato per voi dei video tutorials:

Pelle secca in inverno: la beauty routine per il corpo da seguire ogni giorno

Anche il corpo può presentare una pelle secca e diverse zone colpite da forte disidratazione, in particolare la parte esterna delle gambe e delle braccia. Ogni giorno ci si potrà prendere cura della propria pelle, detergendola in modo delicato, con un sapone non sapone o con un olio lavante, prodotti in grado di non alterare lo stato di idratazione della pelle e dopo la detersione, l’epidermide dovrà essere idratata e nutrita con un olio vegetale o con un burro vegetale, prodotti in grado di proteggere e nutrire la pelle.

In commercio esistono anche molte creme corpo indicate per le pelli secche, il farmacista di fiducia o l’ estetista sapranno certamente consigliare per il meglio.

I prodotti per prendersi cura della pelle secca sul corpo sono ottimi anche se preparati in casa, abbiamo selezionato dei video tutorials:



Delicatezza è la parola d’ordine quando ci si deve prendere cura della pelle secca in una stagione rigida come quella invernale.