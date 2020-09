Olio per la doccia: cosa è, come funziona, i migliori in commercio,...

L’olio per la doccia, una piacevole alternativa al bagnoschiuma. Cosa è, come funziona, i migliori in commercio e come prepararlo in casa.

L’olio per la doccia o olio lavante è un prodotto perfetto per le pelli più sensibili e colpite da dermatiti, ma anche un’ottima soluzione per chi ha la pelle secca o vuole mantenerla sempre idratata.

Gli oli per la doccia, sono facilmente reperibili ormai in farmacia, in erboristeria, nelle profumerie più fornite, on line e si possono anche preparare in casa, scopriamo: cosa è un olio per doccia, come si utilizza, quali sono i migliori prodotti in commercio e come preparare un olio per doccia in casa.

Cosa è un olio per la doccia

L’olio per la doccia è un prodotto detergente molto molto confortevole e piacevole all’uso che lascia la pelle pulita, idratata e molto molto morbida.

Una formulazione a base oleosa che contiene tensioattivi delicati e ingredienti nutrienti ed idratanti per la pelle. L’olio per la doccia o olio lavante è perfetto per tutte le pelli colpite da dermatite atopica, psoriasi o altre patologie a livello cutaneo che necessitano di una detersione delicata. Ottimo anche per la pelle delicata dei bambini, sin dai primi giorni di vita.

Come si utilizza l’olio per la doccia

L’olio per la doccia, si utilizza proprio come un bagnoschiuma o un qualsiasi detergente per la pelle. Dopo aver inumidito la pelle, si applicherà il prodotto con un massaggio. Alcuni oli lavanti produrranno della schiuma, mentre altri resteranno nella loro formulazione oleosa anche a contatto con l’acqua.

Dopo aver massaggiato l’olio per la doccia si procderà risciacquando con acqua tiepida e tamponando la pelle con un morbido telo di spugna. La pelle risulterà liscia, idratata e morbida e il passaggio della crema corpo dopo la doccia sarà un ‘must’ al quale si potrà anche rinunciare dopo un trattamento di bellezza a base di olio lavante.

Quali sono i migliori oli per doccia in commercio

Gli oli per la doccia rappresentano un ‘must have’ della beauty routine, sopratutto dopo l’estate, quando la pelle necessita di molta idratazione. Esistono molti prodotti in commercio, noi ne abbiamo selezionati alcuni per voi tra i migliori:

Eucerin: Nettoyant Corps Riche Et Nourrissant 1L – Peaux Sèches Et Sensibles €.13.00 circa.

Nettoyant Corps Riche Et Nourrissant 1L – Peaux Sèches Et Sensibles €.13.00 circa. Uriage: olio detergente per pelli sensibili €.8.00 circa.

olio detergente per pelli sensibili €.8.00 circa. Bioderma: Bioderma Atoderm Shower Oil €.14.00 circa.

Bioderma Atoderm Shower Oil €.14.00 circa. Euphidra: Amidomio Olio-Gel Doccia 200ml €. 8.00 circa.

Amidomio Olio-Gel Doccia 200ml €. 8.00 circa. La Roche Posay : Lipikar Huile Lavante AP+

: Lipikar Huile Lavante AP+ AVEENO: Detergente Olio Bagno e Doccia Lenitivo €.13.00 circa.

Olio per doccia : le video ricette per prepararlo in casa

L’olio per la doccia crea una vera e propria dipendenza e per questo, preparare un olio lavante in casa rappresenterà un’ottima occasione di creare un prodotto per il corpo con ingredienti ottimi e anche di risparmiare qualche soldino. Scopriamo i video tutorials su come preparare un olio lavante in casa.

Non vi resta che trovare il vostro olio per la doccia preferito o addirittura prepararlo in casa per avere una pelle vellutata in pochi minuti.