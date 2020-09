La pelle secca necessita di essere esfoliata con delicatezza. I consigli, i rimedi naturali e le ricette fai da te.

Anche la pelle secca necessità di essere esfoliata per ritrovare la sua naturale luminosità e soprattutto per rinnovarsi e assorbire alla perfezione tutti i trattamenti di bellezza a cui è sottoposta.

Eliminare lo strato di cellule morte che si forma naturalmente sull’epidermide e favorire il ricambio e la detersione profonda è una ‘plus’ a cui non si deve assolutamente rinunciare anche con la pelle secca. Scopriamo i consigli, i rimedi naturali e le ricette fai da te.

Pelle secca viso: i consigli per esfoliarla in modo delicato

La pelle secca è una tipologia di epidermide molto sensibile e delicata, per questo motivo anche l’esfoliazione, una routine assolutamente necessaria, dovrà essere efficace senza però creare dei danni alla pelle.

Esistono in commercio moltissimi prodotti esfolianti adatti alla pelle secca. Delle formulazioni pratiche con texture avvolgenti e micro granuli perfetti per eliminare le cellule morte senza irritare la pelle.

Sia nel caso in cui si decida di acquistare un prodotto specifico, o si decida di prepararlo in casa con degli ottimi prodotti naturali, lo scrub andrà massaggiato sempre sulla pelle del viso umida e mai ‘a secco’. Lo scrub in questo modo risulterà più delicato e non andrà a lesionare la pelle secca, già molto delicata.

Per una pelle secca e che necessità di molta cura e delicatezza, soprattutto durante la stagione invernale, quando le basse temperature la mettono alla prova, non è indicato l’utilizzo di peeling chimici, anche se prodotti pronti all’uso, se non sotto la supervisione di un professionista. Gli acidi contenuti in questi peeling infatti, potrebbero risultare irritanti per l’epidermide.

Lo scrub con i micro granuli, sarà perfetto per esfoliare la pelle una o due volte alla settimana, ottimi quelli preparati in casa con rimedi naturali.

Pelle secca viso: i rimedi naturali per esfoliarla anche in inverno

Nonostante le basse temperature, non bisognerà mai saltate lo step ‘esfoliazione’ durante la beauty routine settimanale. La pelle infatti necessità di essere rinnovata e detersa in profondità attraverso l’eliminazione dello strato di cellule morte che naturalmente si forma sull’epidermide a seguito del rinnovo cellulare.

La pelle secca del viso potrà essere esfoliata con prodotti naturali arricchiti di micro granuli ‘scrubbanti‘. Perfetti i grani delicati del bicarbonato di sodio o anche quelli della farina di mais. Per il viso sono da escludere sia il sale che lo zucchero, più indicati per la pelle del corpo.

I prodotti naturali potranno essere oli vegetali, burri vegetali o anche il gel di aloe, perfetti per veicolare i micro granuli ed esercitare un’azione esfoliante arricchita di principi naturali benefici per l’epidermide.

Pelle secca viso: le ricette fai da te per esfoliarla in modo delicato

Uno scrub per il viso indicato per la pelle secca, potrà essere preparato anche in casa, con ingredienti naturali e facilmente reperibili. Ecco alcune video ricette che abbiamo selezionato per voi.

Non vi resta che scegliere uno dei trattamenti esfolianti proposti e procedere con una skincare perfetta per la pelle secca.