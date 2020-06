Idrolati per la pelle | cosa sono e come si usano

Gli idrolati, un prodotto naturale dalle eccezionali proprietà cosmetiche. Scopriamo cosa sono e come possiamo utilizzarli ogni giorno per la nostra bellezza.

La natura è forse una delle maggiori alleate della nostra bellezza e ogni giorno, con i suoi rimedi, si prende cura della nostra salute, della nostra pelle e anche dei nostri capelli. Gli idrolati, sono uno dei rimedi naturali più delicati e ricchi di proprietà per la pelle, il più conosciuto è l’acqua di rose che da anni viene utilizzato come tonificante per la pelle del viso e del collo.

Scopriamo cosa sono gli idrolati e come si possono utilizzare per prenderci cura della nostra bellezza. Essenze profumate e vitali che possono essere frizionate sul viso, sul corpo e anche sul cuoio capelluto. Se ami i rimedi naturali scopri tutte le proprietà dell’olio di melograno.

Come utilizzare gli idrolati per la bellezza della pelle | i principali e le loro proprietà benefiche

Gli idrolati sono un prodotto naturale ricavato dalla distillazione degli oli essenziali derivati da fiori e piante. Sono delle vere e proprie acque aromatiche che conservano tutte le proprietà benefiche della pianta originaria. Possono essere considerati dei veri e propri elisir di bellezza da tenere sempre a portata di beauty, soprattutto nelle calde giornate estive.

Molti idrolati sono utilizzati nella preparazione di creme e lozioni, ma il loro utilizzo migliore resta quello ‘in purezza’ con il contatto diretto con la pelle a cui donano molti benefici. Gli idrolati si possono trovare facilmente nelle erboristerie e farmacie più fornite e ciascuno di loro vanta proprietà cosmetiche diverse, ecco quelle degli idrolati più utilizzati.

-Idrolato di Rosa

La amatissima ‘acqua di rose’ perfetta per prendersi cura della pelle, soprattutto quella del viso, dove aiuta a combattere i segni del tempo.

-Idrolato di camomilla

Una vera e propria acqua di salute e bellezza. Molte le proprietà lenitive proprie di questo idrolato. Perfetto per la cura di pelli colpite da infiammazioni e problemi legati al micro circolo come la couperose.

-Idrolato di rosmarino

Perfetto per prendersi cura della pelle grassa e acneica. L’acqua di rosmarino vanta proprietà astringenti e purificanti. Ottima anche da picchiettare sul cuoio capelluto quando si ha del sebo in eccesso.

-Idrolato di lavanda

Idrolato perfetto per le pelli grasse e tendenti all’acne. Molte le proprietà astringenti ma altrettante quelle antisettiche.

-Idrolato di hamamelis

Lenitivo per eccellenza, questo idrolato è perfetto anche da vaporizzare sulle gambe quando si hanno problemi di circolazione.

Gli idrolati o acque aromatiche, possono essere conservati in frigorifero ed essere utilizzate in estate per rinfrescare il corpo durante le giornate più calde e idratare la pelle in modo semplice ed efficace. Scopri tutte le proprietà della papaya per la pelle.