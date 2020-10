GF Vip, Selvaggia Roma ammette: “Ho mentito, ho il covid”

Selvaggia Roma ha ammesso di aver mentito, in quanto il suo ingresso al GF Vip è stato annullato a causa della sua positività al covid.

Selvaggia Roma, insieme a Giulia Salemi e Stefano Bettarini, avrebbe dovuto fare il suo ingresso lunedì scorso al GF Vip, ma il tutto è stato annullato, come confermato da Alfonso Signorini stesso in diretta, in quanto uno dei tre concorrenti sarebbe risultati positivo al covid.

Sul web, ovviamente, non sono mancate le prime indiscrezioni riguardo a chi dei tre aspiranti vipponi sarebbe risultato positivo e il portale guidato da Gabriele Parpiglia aveva assicurato che il concorrente in questione fosse proprio Selvaggia, ma quest’ultima ai microfoni dell’AdnKronos aveva negato il tutto, così come anche l’influencer e l’ex calciatore, facendo sorgere il dubbio che uno dei tre stesse in realtà mentendo visto che hanno tutti assicurato di essere negativi.

Qualche ora, finalmente, la verità è venuta a galla e l’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di aver mentito, in quanto la concorrente positiva è proprio lei e per questo motivo l’è stato vietato, così come alla Salemi e Bettarini, di entrare nella casa più spiata d’Italia e di rappresentare un pericolo per tutti gli alti concorrenti.

“Ragazzi, lo so. E’ arrivato il momento di fare chiarezza” ha esordito Selvaggia su Instagram, rompendo finalmente il silenzio su questa storia. “Ho mentito, sono io la persona positiva al covid“ ha ammesso subito dopo. “Ho una carica virale molto bassa, ma volevo ugualmente chiedere scusa alla giornalista a cui ho mentito” ha proseguito. “Ma ero stata presa alla sprovvista e sono stata colpita dallo spavento” ha spiegato l’aspirante concorrente.

Selvaggia Roma è positiva al covid e per questo motivo che il suo ingresso al GF Vip è stato rimandato, in modo tale da non mettere in pericolo gli altri vipponi che da settimane fanno parte del reality show di successo di canale 5.

Selvaggia Roma rassicura i fan: “Il mio ingresso al GF Vip è solo rimandato”

Selvaggia Roma, oltre ad ammettere di aver mentito sulla sua positività, ha anche voluto rassicurare tutti i suoi fedeli sostenitori, e il pubblico, su due punti molto importanti.

Il primo, infatti, riguarda il suo contatto con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Selvaggia, infatti, ha rassicurato che lei è stata in isolamento e che non è stata in contatto con nessuno, in particolar modo con Stefano Bettarini e Giulia Salemi che dovevano fare anche loro il loro ingresso, e quindi non ha messo in pericolo la salute di qualcun altro e che il suo ingresso, contrariamente a quanti molti possano credere, non è stato annullato ma soltanto rimandato a quanto sarà guarita dalla malattia.

“Ragazzi, volevo tranquillizzarvi tutto, rassicurandovi che io non sono stata in contatto con nessuno degli altri concorrenti e soprattutto sto bene” ha subito precisato Selvaggia Roma prima del GF Vip, che ha colpito tutti per la sua storia. “Il mio ingresso, tra l’altro, è stato soltanto rimandato e non annullato” ha concluso. “Tamponi permettendo, ovviamente” ha aggiunto, chiarendo che entrerà nella casa soltanto quando risulterà completamente negativa al virus.

Selvaggia Roma ha mentito sul covid, ma è pronta a prendersi tutte le responsabilità del caso in quanto essendo stata in isolamento non ha contagiato nessuno.