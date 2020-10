Selvaggia Roma chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Selvaggia Roma chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata sulla concorrente del GF Vip.

Selvaggia Roma è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Temptation Island, con quello che all’epoca era il suo fidanzato: Francesco Chiofalo. I due sono passati alla storia del programma di Filippo Bisciglia a causa del soprannome che lei aveva dato al suo compagno: lenticchio. Ora, secondo le recenti indiscrezioni del web, pare che sia stata scelta per far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nome: Sabrina Haddaji

Data di nascita: 29 Ottobre 1990

Età: 30 anni

Segno Zodiacale: Scorpione

Luogo di Nascita: Roma

Professione: Influencer

Altezza: 170 cm

Peso: 55 kg

Tatuaggi: ne ha tantissimi sparsi per il corpo, “impossibile” contarli tutti.

Account social: Instagram.

Selvaggia Roma: vita privata

Selvaggia nasce il 1990 a Roma, precisamente il 29 ottobre. Le sue origini sembrano essere arabo – cubana da cui avrebbe tratto il forte amore per la danza. Tant’è che durante il corso della sua vita si è spesso dedicata a quest’arte. Altra tipologia di arte che l’appassiona è quella dei tatuaggi, tant’è che ne ha tantissimi disegnati sul suo corpo. E’ quasi impossibile contarli tutti. La sua popolarità è dovuta all’esperienza a Temptation Island, ma anche partecipato a Uomini e Donne, in veste di corteggiatrice di Alessio Lo Passo.

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo Temptation Island

Nel 2017, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo partecipano a Temptation Island. La coppia sceglie di prendere parte al programma di Filippo Bisciglia per riuscire a superare i loro problemi. Lei è eccessivamente gelosa, mentre lui tende a trascurarla.

Nonostante durante il falò di confronto scelgono di abbandonare il programma da separati, dopo qualche mese dalla fine delle registrazioni decidono di terminare la loro storia. I due non sono rimasti in buoni rapporti tant’è che non di rado si mandano frecciate social.

Selvaggia Roma Fidanzato

Dopo la fine della sua relazione con Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma sceglie di tornare con suo ex fidanzato: Luca Muccichini. I due hanno molto in comune. Entrambi lavorano con i rispettivi profili social e sono appassionati di fitness. Nonostante ciò la loro relazione termina qualche tempo dopo e da quel momento pare che lei non abbia avuto alcuna relazione stabile.

Selvaggia Roma rifatta

Selvaggia ha un fisico scultoreo, grazie alle ore che dedica in palestra per allenare il suo corpo, ma in più di un’occasione ha ammesso di avere fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare alcuni parti di sé che non la convincevano del tutto, tanto da attirare numerose polemiche sul suo personaggio. Un po’ come quando fece uno scivolone sul covid 19.

Selvaggia Roma si è rifatta il seno e le labbra. Il primo intervento quando era ancora molto giovane, mentre il secondo lo ha fatto dopo la fine della sua esperienza a Temptation Island.

Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo

Selvaggia Roma è stata coinvolta nel famoso scandalo legato al Pamela Prati Gate, in quanto faceva parte dall’agenzia guidata da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Selvaggia ha preso difeso la Michelazzo, tracciando gli ex membri dall’agenzia, che dopo lo scandalo mediatico hanno preferito sciogliere tutti i contratti, ma qualche tempo dopo le due hanno chiuso ogni rapporto. Il motivo? Eliana l’ha accusata di essere stata con il suo fidanzato e di averle rubato numerose cose che aveva in casa sua. Le due non si sono mai chiarite, tant’è che sui social si è perfino mormorato di una rissa in discoteca.

Selvaggia Roma cantante

Durante l’estate del 2019, Selvaggia ha fatto il suo debutto nel mondo della musica pubblicando il singolo Dammi un Mojito. La canzone è arrivata a 175 mila visualizzazioni su Youtube.

Selvaggia Roma entrerà al Grande Fratello Vip nella seconda parte del programma. Alfonso Signorini l’avrebbe scelta perché in più di un’occasione avrebbe mostrato un certo interesse verso Pierpaolo Petrelli e potrebbe nascere un triangolo amoroso con Elisabetta Gregoraci, che lo ha gelato in diretta. Inoltre pare sia molto amica di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Insomma, il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia non passerà di certo inosservato.