Elisabetta Gregoraci ha gelato Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip, avvisandolo che ha qualcuno fuori che l’aspetta.

Elisabetta Gregoraci, prima di iniziare quest’esperienza al Grande Fratello Vip, aveva affermato di essere single e di essere pronta, qualora dovesse presentarsi l’occasione, ha trovato l’amore all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’occasione, volendo, le si è presentata e come, visto che dal suo ingresso non fa altro che ricevere tutte le attenzioni di Pierpaolo Petrelli, che fin da subito si è detto interessato a voler portare la loro conoscenza ad uno step successivo. Purtroppo però questo sentimento non sembra essere ricambiato, in quanto la conduttrice qualche ora fa, quando lui ha provato ad abbracciarla, ha messo, di nuovo, le cose in chiaro, facendolo restare di stucco.

“Ti stai prendendo troppa confidenza, guarda che da casa la gente ci guarda e potresti fare innervosire qualcuno. Io ho dei corteggiatori fuori!” ha esclamato Elisabetta, che recentemente ha litigato con Stefania Orlando. “Ok, tu sei speciale, ma magari ci sono altre persone fuori” ha proseguito la conduttrice.

“Non è che se una persona entra qui da single, vuol dire che non ha nessuno” ha poi aggiunto. “Magari fuori ha una frequentazione e non vuol dire che si è fidanzata” ha concluso.

Elisabetta Gregoraci ha dato l’ennesimo due di picche a Pierpaolo Petrelli, che ancora una volta sperava di potersi avvicinare alla sua compagna di viaggio, ma lei lo ha subito frenato.

GF Vip, Pierpaolo Petrelli non ha speranze: il gesto di Elisabetta Gregoraci

COLPETTI GATE I segnali di Elisabetta durante il karaoke, più precisamente alla frase: “aspettami perché non posso stare senza te” #GFVIP pic.twitter.com/F294dVHmbZ — Kl (@banaleeeee) October 18, 2020

Pierpaolo Petrelli non sembra avere alcuna speranza con Elisabetta Gregoraci al GF Vip, in quanto fin dal suo ingresso il popolo della rete ha notato che manda strani messaggi in codice, ma non sempre. Soltanto quando accadano eventi che potrebbero essere fraintesi o, come in questo caso, come quando si stanno per mandare dedica a qualcuno nel mondo reale, senza magari creare ulteriori notizie relative al gossip e alla cronaca rosa.

Già scorsa settimana, la rete aveva notato che Elisabetta mandava messaggi in codice a qualcuno e ora la cosa si è ripetuta quando i concorrenti hanno deciso di lasciarsi andare ad una serata karaoke e lei, durante le note de La Solitudine di Laura Pausini, si è data dei colpetti sul cuore quando ha cantato le seguenti parole: “Non posso stare senza te”.

Elisabetta Gregoraci manda segnali in codice al GF Vip e chi sarà mai il destinatario di tali dediche?

Quel che è certo è che Pierpaolo Petrelli non sembra aver chance con la Gregoraci, visto che lei lo blocca quando lui si avvicina.