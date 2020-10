Stefano Bettarini: ex calciatore, ex di Simona Ventura, sex symbol incrollabile. Ma chi è veramente? Ripercorriamone vita pubblica e privata.

Per tutti è ancora oggi l’ex di Simona Ventura, il calciatore sex symbol che, finita la carriera con il pallone, si è buttato nel mondo dello spettacolo. Tra flirt più o meno clamorosi e qualche buona riuscita sul piccolo schermo, il nome di Stefano Bettarini è più o meno sempre rimasto nell’aria e la sua popolarità con il tempo non accenna a scemare.

Merito forse anche di un fisico mozzafiato che sembra non risentire dell’avanzare dell’età e che gli vle ancora oggi il plauso del mondo femminile.

Ma tra progetti televisivi più o meno di successo, una carriera calcistica decollata solo per metà e una vita semtimentale sempre aperta al pettegolezzo… chi è veramente Stefano Bettarini?

CheDonna.it prova a tratteggiarne oggi un ritratto completo, tra carriera, vita privata e curiosità.

Stefano Bettarini Facebook e instagram

Coem tutte le star del XXI secolo, Stefano Bettarini non poteva certo rinunciare a un’intensa vita social.

E’ qui che l’ex calciatore condivide foto che ne evidenziano il fisico cesellato, che lo immortalano con la fidanzata e che ne raccontano le esperienze lavorative e di vita.

Proprio a Instagram Stefano Bettarini ha affidato un significativo messaggio per commentare un doloroso fatto di cronaca che ha visto protagonista il figlio nella notte trail 30 giugno e il 30 luglio. Niccolò Bettarini è stato infatti accoltellato fuori da un famoso locale di Milano: fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e, ora che il ragazzo non è più in pericolo di vita, Stefano pubblica una foto che lo ritrae da bambino e commenta:

“Hai sempre avuto senso di protezione per tutti, soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te! Ora chi ha sbagliato paghi!”

Anche per Stefano bettarini i social sono dunque il modo più immediato per comunicare con i fan e con il mondo.

Stefano Bettarini figli

Niccolò, nato nell’ottobre 1998 e Giacomo, nato nel 2000. Questi sono i due figli avuti da Stefano Bettarini durante il matrimonio con Simona Ventura.

Il primogenito, Niccolò, è andato per un periodo a studiare in Inghilterra, tentando di sfondare nel mondo del calcio proprio come suo padre. Ha però poi deciso di tornare in Italia, cercando il suo spazio nel mondo dello spettaoclo e guadagnandosi una certa popolarità nel mondo social. Il mondo del gossip ha imparato a conoscerlo durante la relazione con la fashion blogger Ginevra Lambruschi ma pare sia poi stato sentimentalmente legato a Michelly Sander, una modella brasiliana e studia e vive a Londra, dove il ragazzo si allena con una squadra di calcio locale. Ad oggi si dice sia single.

Stefano Bettarini fidanzata

Nicoletta Larini, giovane stilista figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula Uno. E’ lei dal 2017 la fidanzata di Stefano Bettarini, dal quale la dividono ben 22 anni d’età.

Nonostante la relazione non poi così longeva, l’ex calciatore sembra convinto di aver trovato la donna giusta.

“Nicoletta e io siamo andati a convivere a casa mia, a Viareggio. Lei ha conosciuto i miei figli Niccolò e Giacomo, ma soprattutto ha superato l’esame più importante, mia madre Nice, alla quale avevo presentato solo Simona Ventura.”

I due sembrano felici ma è stato lo stesso Stefano Bettarini a smentire in alcune dichiarazioni rilasciate nel maggio 2018 le voci circa nozze e figli in arrivo:

“In un primo momento avevo pensato alle nozze, ma no, alla fine non ci sposeremo e non faremo figli. Sarei disonesto a raccontare il contrario. Ci ho pensato davvero a lungo, ma questa è la mia decisione”

Nicoletta arriva del resto dopo molte donne che hanno popolato la vista dell’ex calciatore, prima fra tutte Simona Ventura. Lei, la storica e un po’ ingombrante ex, è stata la moglie di Stefano Bettarini per 10 anni, dal 1998 al 2008, unione che sin dagli albori fece subito mambassa sulle pagine di gossip e che culminò in un matrimonio in diretta tv a Le Iene. l’unione naufraga però nel 2008, complici i ripetuti tradimenti di lui, confessati dallo stesso Stefano Bettarini durante una chiacchierata con Clemente Russo andata in scena in quel del Grande Fratello Vip e anche dalla stessa Simona Ventura durante un’intervisa concessa a Maurizio Costanzo.

E’ stata poi la volta della ballerina Samanta Togni, conosciuta nel programma tv Ballando con le stelle: la relazione tra i due durò poco più di un anno e pare sia naufragata a causa di un sms. Pare infatti che Bettarini sbagliò ad inviare un messaggio e alla allora fidanzata arrivò un sms evidentemente destinato ad un’altra persona, anche se inizialmente il motivo ufficiale delle rotturafu la mancanza di volontà di lei di andare a convivere.

Fu poi il turno di Ilenia Iacono, fidanzata di Bettarini tra il 2014 e il 2015. I due si lasciarono a un passo dall’altare a quanto si dice, per volontà di lei.

Ci fu poi la parentesi Dayane Mello, modella concorrente dell’Isola dei Famosi quando Stefano Bettarini ricopriva il ruolo dell’inviato di Alessia Marcuzzi: la ragazza si vide anche reacapitare un grosso mazzo di rose al suo arrivo in studio.

Molti altri poi i nomi femminili accostati per periodi più o meno brevi all’ex calciatore, guadagnatosi nel tempo la nomea di conquistatore seriale.

Stefano Bettarini altezza, anni e altro

Soprannome: Betta

Data di nascita: 6 febbraio 1972

Età: 46 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Calciatore, Conduttore Televisivo

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Forli

Altezza: 185 cm

Peso: 80 kg Sebbene cresciuto tra Buonconvento e Siena con la mamma Nice ed il papà Mauro, Stefano bettarini è nato a Forlì il 6 febbraio 1972. Il apdre è dirigente di un’azienda di assicurazioni ma nel tempo libero si diletta come allenatore di calcio: proprio lui trasmise al figlio la passione per il pallone. La carriera calcistica di Stefano Bettarini inizia nelle giovanili dell’Inter ma l’esordio in serie B è datato 1992. La maglia indossata in quell’occasione era della Lucchese, squadra a cui il calciatore resterà legato sino all’esordio in serie A avvenuto nella partita Cagliari – Atalanta: Stefano indossava la maglia degli isolani. I club da allora saranno molti: Fiorentina, dove colleziona 18 presenze, Bologna e Venezia fino al 2002: E’ questol’anno della vera svolta: l’arrivo nella Sampdoria dove può mettersi in mostra con 58 presenze e due gol. Nel 2005 il passaggio a Parma, l’ultimo club della carriera da difensore di Stefano Bettarini: anche in seguito al suo esser annoverata tra i nomi dellos candalo calcioscommesso (accusa da cui verrà scagionato nel 2013) il “Betta” da infatti l’addio al mondo del calcio. L’anno precedente (2004) era arrivato anche il debutto con la maglia azzurra della Nazionale. Chiude le porte del pallone si aprono però quelle dello spettacolo. Nel 2005 è inviato per La Talpa, mentre dal 2006 al 2008 è nel cast di Buona Domenica. Dopo diverse ospitate in varie trasmissioni tv arriva nel 2009 la grande opportunità di Ballando con le Stelle, programma vissuto da vero protagonista con tanto di approdo in finale. Un breve ritorno nel mondo del calcio è quello che lo vede come commentatore assieme a Massimo Caputi in Quelli che il calcio, programma a cui partecipa tra il 2009 e il 2011. Il nome di Stefano Bettarini pare quei oscurarsi un po’, se escludiamo la breve parentesi del 2013 in Jump! Stasera mi tuffo, ma la nuova grande occasione per tornare alla popolarità arriva nel 2016, quando prende parte al Grande Fratello Vip, programma in cui il suonome sarà legato a varie polemiche ma che lo vedrà concludere con un brillante quarto posto. Nel 2017 è l’inviato in loco per l’Isola dei Famosi.

Stefano Bettarini fisico

Abbandonato il mondo del calcio Stefano Bettarini certo non ha abbandonato quello dello sport in generale, prova ne sono le numerose foto e video di allenamenti condivisi sui social ma anche e soprattutto un fisico mozzafiato, che quasi non sembra risentire dello scorrere del tempo.

Anche nella casa del Grande Fratello Vip l’ex calciatore non ha rinunciato al suo quotidiano programma di allenamento. Facendo di necessità virtù trasformò i cerchioni delle ruote dei camion in manubri per il sollevamento pesi, abbinando poi pertica, flessioni ed esercizi per i tricipiti.

Del resto si vede che il “Betta” tiene al suo sex appeal: su Instagram le foto in cui mette in bella mostra tutti i suoi muscoli non mancano proprio mai.

Stefano Bettarini Isola dei Famosi

La prima esperienza di Stefano Bettarini all’Isola dei famosi risale al 2017. In quell’anno fu lui l’inviato di Alessia Marcuzzi tra i naufraghi. Sulle spiagge dell’Honduras nacque in quell’occasione anche un flirt con la modella-concorrente Dayane Mello, la quale però, tornata in italia si affretto a smorzare gli entusiasmi. A Vanity Fair dichiarò infatti:

“Non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai”

Stefano non si scompone e via Instagram replicò:

“La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per farli fuggire”

L’anno seguente ilnome dell’ex calciatore fu di nuovo affiancato a quello dell’Isola, questa volt aperò non come inviato ma come concorrente. L’occasione poi sfumò, si disse per evitare attriti con una delle sue ex che avrebbe partecipato al programma, Alessia MAncini.

Stefano seguì comunquel’Isola via social, commentando anche l’operato di colui che lo aveva rimpiazzato come inviato, Stefano De Martino:

“Conosco le difficoltà che sta affrontando. Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l’outfit”

Non proprio simpatico, anche se il giudizio fu accompagnato da un tondo 6.

Stefano Bettarini GF

Della partecipazione di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip resta un quarto posto ma, soprattutto, una notte di piccanti confessioni condivisa con Clemente Russo. Fu allora che Stefano confesso il lungo elenco di donne con cui all’epoca del matrimonio con Simona Ventura aveva tradito la allora moglie.

i nomi citati furono quelli di Antonella Mosetti (anche lei nella casa), Alessia Mancini (all’epoca compagna di Ezio Greggio), Sara Varone e una certa Pamela, tutti conditi da abbondanti dosi di dettagli che certo sarebbe statomeglio tenere come privati. Alla fine Bettarini spiego che anche Simona lo aveva tradito una volta e il commento di Clemente Russo arrivò perentorio, quasi dimentico del precedente lungo elenco fornito dal compagno.

Pronta all’epoca la reazione di Simona Ventura che incaricò l’avvocato Alessandro Simeone di tutelare i suoi diritti e quelli dei suoi figli, ‘calpestati dalle dichiarazioni gravemente offensive rilasciate da due concorrenti del Grande Fratello Vip, evidentemente espressione del loro pensiero sul ruolo della donna e sulla famiglia’.

Anche Ilary Blasi e Alfonso Signorini dallo studio rimproverarono aspramente Bettarini per le sue parole definite “di cattivo gusto”.

Ciò nonostante all’ex calciatore deve esserrimastoun ottimo ricordo dell’eserienza al GF vip, a tal punto da rifiutarsi di paragonare il programma da lui vissuto con la versione NIP condotta quest’anno da Barbara D’Urso. in un’intervista sul settimanale Chi ha commentato:

“La prego, non paragoni il GfVip a questo surrogato di reality. Anzi, per una volta, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ma una cosa me la domando: chi ha scelto quei concorrenti?”

Stefano Bettarini a Tempation Island

I secondo tentativo di Stefano Bettarini nel mondo dei reality arriva in un contesto assai particolare.

In coppia con l’allora fidanzata Nicoletta Larini, sbarca nella prima edizione vip di Temptaiton Island nell’anno in cui al timone del programma c’è niente meno che dalla ex moglie Simona Ventura.

La coppia lascerà il programma mano nella mano ma l’ex calciatore non fece una bellissima figura: accusato di un comportamento maschilista e poco corretto nei confronti della giovane versiliese, in particolare, per la frase “cosa mi fai mangiare? I sofficini? Sii donna, impara a cucinare”.

Stefano inoltre, forse piccato del comportamento della fidanzata, si lasciò andare ad effusioni con una tentatrice giungendo al falò di confronto dopo diversi tentennamenti e dando vita a una vera e propria sfuriata.

Però, dopo un confronto sopra le righe per i toni usati, Bettarini si scioglie sul finale:

“La amo, è tutta la mia vita, voglio uscire con lei”.

Stefano Bettarini al GF VIP… di nuovo!

Il nome dell’ex marito diSimona Ventura è oggi tra quelli segnalati dai soliti ben informati come nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Se veramente Bettarini entrasse per la seconda volta nella casa di Cinecittà troverebbe ad attenderlo Dayane Mello, alla quale non ha lasciato certo un bel ricordo sebbene la cosa pare esser reciproca. Secondo Bettarini infatti la modello lo avrebbe tradito mentre lei si sarebbe limitata a giudicare l’ex calciatore come un po’ troppo geloso.

Felice non è nemmeno però il ricordo della prima esperienza dell’ex calciatore al Grande Fratello Vip. La scorsa volta Stefano Bettarini fu infatti squalificato: tutta colpa di una conversazione decisamente “particolare” avuta con Clemente Russo, il quale pronunciò frasi violente contro la Ventura dalle quali l’ex marito non si dissociò, rincarando anzi la dose elencando le donne con cui ripetutamente l’aveva tradita.

Che questa volta Stefano possa fare una figura migliore? Staremo a vedere, certo che peggiorare sarebbe alquanto difficile.