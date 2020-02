Francesco Chiofalo si scaglia contro Selvaggia Roma e le sue accuse, e si augura di poter replicare nelle sedi opportune

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma pur non essendo una coppia da tantissimo tempo, non riescono a non rivangare il loro passato insieme, accusandosi vicendevolmente delle mancanze che hanno subito.

Questa volta, Francesco, dopo aver ascoltato le dichiarazioni della sua ex fidanzata rilasciate nella trasmissione “Citofonare Signorini”, condotta da Raffaello Tonon, ha replicato duramente e ha chiesto di poter replicare per difendersi.

Nello specifico, Selvaggia, incalzata dal conduttore che le ha chiesto lo sviluppo della sua storia con Francesco, ha più volte sottolineato di essere stata tradita da quest’ultimo, restituendo un ritratto di lui, non proprio edificante.

Ovviamente, Francesco Chiofalo, nell’ascoltare le parole della sua ex, non ha esitato a sottolineare il fatto che proprio quest’ultima non fa altro che nominarlo da anni, nonostante la loro storia, possa dirsi più che conclusa.

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: “È povera di contenuti”

Selvaggia Roma non riesce a viversi un periodo sereno della sua vita, dal momento che appena ci prova, una bufera mediatica si prepara ad accoglierla. Archiviata la lite con Eliana Michelazzo, che come ricorderete ha accusato l’ex protagonista di Temptation Island di averle mancato di rispetto con il suo fidanzato, ora Selvaggia si trova costretta a far fronte anche alle repliche di Francesco Chiofalo alla sua intervista, rilasciata nella trasmissione condotta da Raffaello Tonon.



La Roma, che non ha mai nascosto il suo disprezzo per Francesco Chiofalo, con il quale ha condiviso sei anni della sua vita, nel corso del programma di cui era ospite ha ribadito la sua totale mancanza di stima per un uomo che, secondo le sue parole, non ne avrebbe mai avuta nei suoi confronti, nemmeno quando stavano insieme.

Francesco, che attualmente vive felice la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi, per la quale non mancano i gesti d’amore, non ha esitato a rispondere per le rime alla sua ex fidanzata, sottolineando il fatto che, a distanza di anni, lei ha ancora bisogno di parlare di lui per tirare avanti.

Francesco, nel concludere il suo discorso, si rivolge direttamente a Raffaello Tonon e chiede di poter avere l’opportunità di replicare nella sede opportuna. Verrà accontentato?

