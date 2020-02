Il grande cuore di Ultimo | In Africa per Unicef | Il...

Il grande cuore di Ultimo: il cantautore romano in Africa per Unicef: il video in cui canta per i bambini commuove i fans.

Ultimo regala un sorriso ai bambini africani con la sua musica. Il cantautore romano, in questi giorni, si trova in Mali per una missione Unicef e, sui sui profili social, sta condividendo foto e video dei momenti meravigliosi che sta vivendo. Circondato dai bambini africani che l’hanno accolto con il loro grande cuore, Niccolò Moriconi, questo il vero nome dell’artista, ha commosso tutti pubblicando un video in cui canta la sua canzone “Poesia senza veli”.

Ultimo in Africa per Unicef, il messaggio ai bambini africani: “ Quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu “

Con la sua inseparabile chitarra, Ultimo regala un momendo di svago e di divertimento ai bambini africani con cui sta trascorrendo questi giorni. “E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più. E ti ho portato due fiori, uno sono io e l’altro sei tu. E vorrei essere anch’io bello come sei bella tu”, canta Nic tra gli applausi dei bambini che lo hanno accolto con grandissima gioia.

La missione in Africa del cantautore che ha da poco compiuto 24 anni ricevendo gli auguri speciali di Fabrizio Moro, “è una grande prova di umanità e amore. E’ Ultimo tra gli ultimi, ma primo ambasciatore cantante a recarsi in Africa”, fa sapere Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia in una nota riportata dall’Ansa.

“E’ il primo cantante ambasciatore a visitare un paese africano al seguito dell’Unicef Italia, il primo addirittura a recarsi in Mali, il primo cantante a partecipare ad una missione sul campo. La gioia con cui i suoi fans e non solo hanno accolto la notizia di questa missione umanitaria e le sue prime immagini riempie noi di gioia. Speriamo che la sua missione ci aiuti a supportare sempre più il lavoro dei nostri operatori in quelle zone difficili del pianeta e che squarci il velo di indifferenza nei confronti di bambini – conclude – che purtroppo sono nati in zone dove lottare contro malattie per noi prevedibili o curabili rappresenta la quotidianità. Insomma ‘Ultimo tra gli ultimi’ e’ un grande messaggio d’amore che cade proprio nel giorno di San Valentino, aggiunge ancora Iacomini.