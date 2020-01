Ultimo compie 24 anni: per Niccolò Moriconi arriva il messaggio speciale dell’amico Fabrizio Moro. Ecco le parole del cantautore romano.

Ultimo compie 24 anni e per lui sono arrivati tantissimi messaggi di auguri tra cui quelli speciali di Fabrizio Moro, grande amico di Niccolò Moriconi. Il cantautore romano ha pubblicato sul proprio profilo una storia con cui ha augurato buon compleanno a colui che definisce il suo fratellino più piccolo.

Ultimo compie 24 anni: gli auguri di compleanno di Fabrizio Moro

Tra i tanti messaggi di auguri che Niccolò Moriconi ha ricevuto per il suo compleanno, non poteva mancare quello di Fabrizio Moro che ha pubblicato una storia in cui è insieme a Ultimo durante un momento che hanno condiviso insieme sul palco. “Buon compleanno”, scrive Fabrizio Moro, reduce da un weekend con i suoi bambini, al suo collega più giovane con cui ha un rapporto davvero speciale. Prima di conquistare il grande pubblico, Niccolò ha aperto i concerti di Fabrizio Moro al Palalottomatica e dopo il successo, è stato ospite dei concerti di Moro che, a sua volta, è stato ospite dei concerti di Ultimo.

Tra i due c’è un rapporto davvero speciale fatto di stima e affetto sincero. Più volte, infatti, i due hanno condiviso foto in cui sono insieme. Sotto una delle ultime foto in cui è con Moro, UIltimo che secondo i rumors sarebbe tornato single, ha scritto: “Sono stato a cena con Fab stasera… avevo bisogno di confrontarmi con lui, mi ha dato tanti consigli ed ha saputo starmi vicino, senza giudicarmi. Senza commentare. A volte un ‘ti capisco’ fa molto di più di tanti insegnamenti. Sono fortunato ad averti come amico. Fortunato per quel Maggio 2017 in cui ti ho conosciuto. Te vojo bene come vojo bene agli amici miei de na vita”.

Fabrizio Moro, invece, pubblicando una foto in cui è con Niccolò, ha scritto: “L’ha già postata Niccolò ieri.. ma, nel caos di ieri sera è l’unica foto che ci siamo fatti. La metto ugualmente per sottolineare un mio momento di felicità… felicità nel vedere concretizzato il sogno di un artista a cui voglio particolarmente bene… Sognare non costa poi così tanto, bisognerebbe farlo spesso anzi…bisognerebbe farlo ogni mattina. Bravo”.