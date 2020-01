Con San Valentino sempre più vicino, anche il fitness può essere visto come un momento d’intesa per la coppia. Un momento che può far bene sotto diversi aspetti.

Quando si parla di fitness ognuno di noi ha una personale idea che può andare dall’allenamento in palestra alla corsa da fare al mattino presto. Nel mezzo, però, esistono svariati modi di allenarsi che passano dalla camminata veloce fino all’attività agonistica, passando per il workout da fare a casa.

Ci si può allenare da soli come in gruppo e si può anche scegliere di svolgere una determinata attività in compagnia di un’amica o con il proprio partner. In questo ultimo caso si parla di fitness di coppia, un modo per trascorrere del tempo insieme che se ben affrontato può portare sia a migliorare la propria forma che il rapporto a due.

Allenarsi in coppia fa bene sia alla forma fisica che all’amore

Scegliere di allenarsi insieme alla propria metà è un buon modo per avere un incentivo in più per praticare l’attività scelta e per effettuarla nel miglior modo possibile. Condividere l’attività fisica con qualcun altro rende infatti il tempo più scorrevole e fa sentire meno la fatica. Ciò si traduce in un allenamento più intenso e duraturo che, ovviamente, porta a risultati migliori.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Gli aspetti positivi dell’allenarsi in coppia, però, non finiscono qui. Anzi, i motivi per cui allenarsi in coppia è anche meglio che farlo da soli (a patto di allenarsi davvero e non perdersi in chiacchiere) sono davvero tanti. Ecco i principali:

Si ha un motivo in più per non saltare la sessione di fitness giornaliera. Avere qualcuno con cui stabilire un appuntamento fisso per fare attività fisica è un buon modo per non farsi prendere all’ultimo istante dalla pigrizia e dai dubbi sul fare o meno sport. Una collaborazione costruttiva nella quale spronarsi a vicenda aiuta sicuramente ad essere più costanti e precisi nello svolgimento degli esercizi.

Il tempo sembra scorrere più velocemente. Allenandosi in coppia, la percezione del tempo tende a cambiare così da far sentire molto meno il peso delle ore che passano. Parlando, scambiandosi opinioni o anche semplicemente osservando l’altro che si allena, il tempo scorre più velocemente e si giunge con più facilità alla fine degli esercizi.

Si sente meno la fatica. Per gli stessi motivi, anche la fatica tende a pesare meno. Osservandosi e scambiandosi battute si distrae la mente e lo sforzo sembra pesare meno. Al contempo si tende a svolgere il tutto con più grinta, un po’ per fare bella figura ed un po’ perché allenarsi in compagnia spinge a dare sempre il meglio di se. Cosa che porta ad ottenere i più grandi risultati.

Prendersi cura di se insieme da maggior stabilità al rapporto. Prendersi cura di se e al contempo dell’altra persona rende il rapporto più stabile perché spinge a preoccuparsi di più per l’altra persona, a capire se e quando ha bisogno di qualcosa e ad offrirgliela. Ciò da via ad un rapporto univoco che se ben gestito può rendere la coppia più solida che mai.

Si ha un hobby in più da condividere. Allenarsi insieme non porta solo benefici dal punto di vista fisico ma anche per la coppia in quanto tale. Si crea un’attività da fare insieme e da condividere, della quale parlare e per la quale fare programmi. Ci si ritrova ad avere un piccolo mondo da coltivare all’interno di quello già esistente e si aprono un’infinità di cose da poter fare insieme. Scegliere l’allenamento giusto da fare, comprare insieme abiti e strumenti per svolgere gli esercizi, programmare tempi e durata degli stessi e persino valutare cosa mangiare in merito al tipo di sport che si fa o che alimenti scegliere dopo l’attività fisica. La coppia si ritrova catapultata di colpo in qualcosa che la rende una squadra e che esula dal pagamento delle bollette ma riguarda qualcosa che porta a volersi bene, a prendersi cura di se e a mettere in circolo endorfine. Tutte cose che fanno bene alla forma e alla vita a due.

Ci si vede in un momento in cui il fisico appare al meglio. Quando ci si allena, i muscoli lavorano e per questo motivo si appare più in forma. Osservarsi con il proprio compagno durante gli esercizi è quindi un buon modo per vedersi con altri occhi, per cogliere una nuova forma di bellezza. Inutile dire che tutto ciò fa bene alla coppia e, ovviamente, all’eros.

La complicità aumenta, specie se si fanno esercizi in coppia. Allenarsi insieme porta a cogliere i movimenti dell’altra persona, ad armonizzarsi con essi e a sentirsi più coordinati. Tutto ciò porta ad una complicità sempre più intensa che aumenta con il tempo e che porta la coppia a comprendersi anche con un solo sguardo. Un sicuro passo in avanti per il benessere di entrambi.

Si scarica lo stress insieme. Fare sport porta a scaricare lo stress e cosa c’è di meglio del sentirsi più sereni e rilassati mentre si è in compagnia del proprio partner? Si tratta di una sensazione che fa bene e che pertanto aiuta a cementare la coppia, spingendola persino a comprendersi meglio. E poi, non c’è niente di meglio di quella sottile euforia che si sperimenta con lo sport. Euforia che è sempre piacevole condividere con chi si ama.

Leggi anche -> Ballare mantiene il cervello giovane

Si impara a conoscersi meglio dal punto di vista fisico. Allenarsi insieme significa osservarsi nei momenti migliori e peggiori dei vari esercizi. Ciò comporta ad apprendere in automatico i punti deboli e di forza dell’altra persona. Si colgono aspetti che è difficile esprimere a parole e che gli occhi captano all’istante. Ci si guarda sotto un profilo diverso e si ha un’idea più completa non solo di se stessi ma anche della persona che si ama. Un ennesimo passo avanti per la coppia che, da questa conoscenza, potrà trarre diversi benefici.

L’intesa sessuale migliora. E tra i benefici sopra citati c’è ovviamente l’intesa sessuale che tende ad aumentare tra chi si allena insieme, specie se dopo lo sport si decide di farsi una doccia insieme o di regalarsi dei massaggi. Tutto sta a come si scegliere di vivere l’attività fisica a due che se fatta seriamente e con complicità sarà, per la coppia, un dono di inestimabile valore.