Fabrizio Moro innamorato | “A cena con la donna della mia vita”

Fabrizio Moro innamorato sui social: dopo aver chiuso con successo il Figli di nessuno tour, il cantautore si concede una cena con la donna della sua vita.

Dopo la fine del Figli di nessuno tour che si è concluso lo scorso 19 dicembre al Teatro Ariston di Sanremo dove nel 2007 la sua vita cambiò con il brano Pensa e dove, nel 2018, ha trionfato in coppia con Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, Fabrizio Moro è tornato a casa per rilassarsi e trascorrere il Natale in famiglia concedendosi, prima di tutto, una cena con la donna della sua vita come ha svelato lui stesso sui social.

Fabrizio Moro innamorato della figlia Anita: “a cena con la donna della mia vita”

Fabrizio Mobrici, in arte Moro, è un padre innamorato dei figli Libero ed Anita a cui dedica tutto il suo tempo quando non ha impegni di lavoro. Tornato a casa dopo le fatiche del Figli di nessuno tour durante il quale è stato anche costretto a sospendere alcuni concerti per problemi di salute, Moro si è concesso una romantica cena con la sua piccola Anita. “A cena con la donna della mia vita”, ha scritto Fabrizio pubblicando una foto in cui è sereno e rilassato accanto alla sua bambina che, fisicamente, è la sua fotocopia.

Visualizza questo post su Instagram A cena con la donna della mia vita ❤️…#love Un post condiviso da Fabrizio Moro (@fabriziomoropage) in data: 22 Dic 2019 alle ore 1:13 PST

Della sua piccola Anita e del perchè ha scelto quel nome, Fabrizio ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Io Donna”.

“Per Anita Garibaldi. Sognavo sin da ragazzino di avere una figlia e identifico in lei la donna ideale. Spero che con la bambina sarà sempre perfetto, perché in realtà non sono un campione nei rapporti con l’altro sesso: non sono mai riuscito ad avere una relazione duratura. A 44 anni ho alle spalle quattro storie importanti dalla durata media di due-tre anni. L’unica eccezione è stata con la madre dei bambini (l’architetto Giada Domenicone, ndr): ora siamo separati, però siamo rimasti assieme otto anni”, ha detto.

Ma che tipo di padre è Fabrizio Moro? “A volte forse troppo severo con i bambini nel tentativo di responsabilizzarli. La paternità è un’esperienza che mi ha fortificato. Nel 2009, quando è nato Libero ero ancora incosciente, ma quando è arrivata Anita, nel 2013, ho acquisito una consapevolezza diversa. Chiedo loro spesso di aiutarmi. Bisogna ripartire da piccole cose tipo apparecchiare la tavola per tornare a essere un Paese bello e civile come lo eravamo negli anni ’60 e ’70″.

Fabrizio Moro e il successo di Figli di nessuno Tour

In un concerto di Fabrizio Moro c’è passione, energia, amore, libertà e voglia di riscatto perchè il cantautore romano non è solo uno dei migliori artisti in circolazione, ma è anche un uomo capace di donarsi totalmente al proprio pubblico. Quando sale sul palco è un vero animale da palcoscenico cantando e coinvolgendo il pubblico in quella che ì un’esperienza unica. Tutto ciò è accaduto anche nelle varie tappe del Figli di Nessuno Tour durante il quale ha anche scritto una bellissima dichiarazione d’amore per i fans.

Dopo l’ultima data, Moro ha così ringraziato tutti quelli che gli hanno permesso di portare a casa emozioni irripetibili promettendo di tornare presto.

“15000 km, 22città, 50000 biglietti venduti, tanti momenti di gioia e diversi momenti di sconforto … grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato per realizzare questo meraviglioso tour.

grazie a voi che lo avete reso possibile…

..a chi lotta a pugni chiusi contro un muro di cemento ed è convinto che insistendo prima o poi cadrà … a chi appena si ferma vuole già ripartire. ..Fab”.