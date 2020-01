Fabrizio Moro tenero papà: pomeriggio con i figli Anita e Libero al campo di calcio per guardare la partita del suo piccolo campione.

Fabrizio Moro tenero papà con i figli Anita e Libero. Il cantautore romano ha pubblicato una storia su Instagram in cui è con la sua piccola Anita ad assistere alla partita di calcio del figlio maggiore, Libero. Sorridente e sereno, Moro saluta i fans e coccola la sua piccola principessa.

Fabrizio Moro papà: weekend con i figli Anita e Libero, fan innamorati

Il Fabrizio Moro in versione papà piace sempre di più ai fans che sono letteralmente innamorati non solo di lui, ma anche dei figli Anita e Libero. Il cantautore romano che nei giorni scorsi ha regalato una diretta ai fans, ha trascorso il sabato pomeriggio al campo di calcio per assistere alla partita del figlio Libero. Con lei c’è anche la piccola Anita che Moro coccola e tiene tra le sue braccia.

Innamorato perso dei suoi bambini, il cantautore gli dedica tutto il tempo libero che ha a disposizione. A Libero ha anche dedicato la canzone Filo d’erba contenuta nel suo ultimo album “Figli di nessuno” e la vittoria al Festival di Sanremo 2018 con la canzone “Non mi avete fatto niente” mentre ad Anita ha dedicato la canzone “Portami via”.

Il breve video pubblicato da Moro è stato prontamente ripubblicato da tutte le sue fanpage e i commenti dei fans sono stati tutti per il papà Fabrizio e per la sua piccola Anita il cui viso ricorda sempre di più quello del papà.