Fabrizio Moro, già in studio di registrazione, annuncia che tornerà a giugno. Poi svela: “sono fidanzato, è la donna più importante della mia vita”.

Fabrizio Moro non riesce a stare fermo. Nonostante il Figli di Nessuno tour si sia concluso da poche settimane, il cantautore romano annuncia che tornerà a cantare a giugno, probabilmente con un rou estivo. Nel frattempo, è già a lavoro nello studio di registrazione e svela di essere fidanzato.

Fabrizio Moro: “dopo una breve pausa, tornerà a suonare a giugno”

Durante il Capodanno in musica 2020 a cui ha partecipato, Fabrizio Moro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Subasio a cui ha svelato i suoi progetti futuri.

“E’ stato un anno bellissimo perchè abbiamo suonato tanto. Venticinque concerti in un mese e mezzo da metà ottobre fino a poco prima di Natale quindi quando suoniamo siamo sempre felici”, ha spiegato il cantautore romano che durante il tour ha anche realizzato il sogno di un suo piccolo fan.

“Intanto mi fermerò un paio di mesi. Starò un po’ con i miei figli, un po’ a casa e poi comincerò a scrivere delle cose nuove perchè ho già delle armonie nelo cassetto, dei testi, delle idee. Io non riesco a stare fermo più di tanto. Ci sarà questo breve periodo di pausa e poi ricominceremo a suonare a giugno e poi vedremo un po’ cosa succederà. Non mi piace prescrivere troppo tempo prima perchè, sennò, dopo non mi diverto”, ha poi aggiunto scatenando l’entusiasmo dei fans che speravano di poterlo ascoltare live anche d’estate.

Leggi anche—>Fabrizio Moro commuove i fan | “Vorrei tornare bambino per non dover far finta di sorridere”

La pausa, tuttavia, sembra sia durata ancora meno. Fabrizio Moro, infatti, si è già messo a lavoro come ha svelato Roberto Cardelli, il musicista che ha collaborato anche al suo ultimo disco “Figli di nessuno”. Cardelli, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto (quella che vedete qui in alto) in cui è con Fabrizio in uno studio di registrazione. “#il….. A…….. 2020 @fabriziomoropage” è la didascalia che accompagna la foto.

Fabrizio Moro: “sono fidanzato con mia figlia. E’ la donna più importante della mia vita”

Sempre ai microfoni di Radio Subasio, Fabrizio ha poi confermato di essere ancora single e di essere fidanzato con la figlia Anita, la donna della sua vita. “Sono fidanzato con mia figlia, lei è la donna più importante della mia vita. Per ora, nessuno riesce a spodestarla e penso che mai nessuno ci riuscirà“, ha spiegato.