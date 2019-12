Fabrizio Moro commuove i fan | “Vorrei tornare bambino per non dover...

Fabrizio Moro commuove i fan con una profonda riflessione: “mi piacerebbe tornare bambino per non dover far finta di sorridere ogni volta che qualcuno si insinua schivando”.

Fabrizio Moro emoziona e commuove i fans con una profonda riflessione su Instagram. Il cantautore romano si è lasciato andare ad una riflessione sul desiderio di tornare bambino tirando fuori delle parole bellissime che hanno commosso i fans che hanno letto nelle sue parole un tormento interiore.

Fabrizio Moro e le parole che hanno commossio i fan: “ Mi piacerebbe tornare bambino per sopportare il fluire dei giorni giocando da solo”

Ancora impegnato con il Figli di nessuno tour che si concluderà il 19 dicembre con il concerto al Teatro Ariston di Sanremo, Fabrizio Moro condivide su Instagram una profonda riflessione esortando anche i suoi fans a riflettere a loro volta.

Fabrizio Moro non è solo un cantautore, ma un poeta moderno, capace di colpirti dentro attraverso le parole con cui riesce a raccontare ciò che i suoi fans provano, ma non riescono ad esprimere. In una normale domenica di dicembre, Moro si è così lasciato andare alla seguente riflessione.

“Mi piacerebbe tornare bambino

Per sopportare il fluire dei giorni giocando da solo

Per non dover far finta di sorridere ogni volta che qualcuno si insinua schivando.. mi piacerebbe tornare bambino per ritrovare caparbio l’intesa coi sogni

Mi piacerebbe ascoltarti ..

Come se dalla vita non avessi imparato mai nulla

Come se non conoscessi la differenza fra la bugia e la verità

Mi piacerebbe incontrarti di nuovo

In un prato deserto mentre rincorro un pallone… e tu distesa … già grande.. stai pensando alla vita.

Mi vedi e assopita mi prendi la mano.. sono solo un bambino.. mi accarezzi e distogli lo sguardo dal mondo.

C’è solo aria pura… nessuna amarezza, nessuna paura”.

Tantissimi i messaggi dei fan a cui Moro aveva dedicato un bellissimo messaggio d’amore dopo essere stato costretto a posticipare alcuni concerti per un problema di salute. Di fronte alle parole di Moro, c’è chi ha pensato ad una nuova canzone e chi, invece, ha visto una riflessione dell’uomo Moro, in un momento di tormento.