Come apparire più giovani con l’aiuto del bicarbonato

Come ammorbidire la pelle del viso e sembrare più giovane di dieci anni usando il bicarbonato di sodio

Ogni donna nel mondo sogna di avere una pelle sana e morbida. Alcune persone spendono molto tempo e denaro provando tutti i tipi di creme, lozioni o trattamenti per migliorare la loro carnagione e apparire sempre più giovani. Ma sapevi che esiste un ingrediente naturale e presente in quasi tutte le case che può ammorbidire e migliorare la tua pelle? Ecco come puoi usare il bicarbonato di sodio per apparire dieci anni più giovane!

Bicarbonato di sodio, un alleato contro le rughe

Il bicarbonato di sodio è il prodotto di punta che tutti dovrebbero avere a casa, viene utilizzato per cucinare, pulire e persino per il giardinaggio. Scopri 9 incredibili usi del bicarbonato di sodio che possono trasformare la tua vita. Inoltre, questo prodotto continua a dimostrarsi molto valido in altre aree tra cui quella della bellezza. Oltre alle sue numerose proprietà, è un ingrediente economico ed ecologico disponibile in tutti i negozi.

Oggi vi parleremo delle virtù estetiche di questo ingrediente magico. Il bicarbonato di sodio può schiarire la pelle, trattare l’acne e farti sembrare più giovane! Tutto quello che devi fare è seguire le istruzioni di seguito.

Usa il bicarbonato di sodio come uno scrub viso:

Basta mescolare 3 cucchiai di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di acqua e usare questa miscela per formare una pasta, quindi usarla per purificare la pelle del viso con movimenti circolari per alcuni minuti. Questa straordinaria miscela rimuoverà tutta la pelle morta e renderà la tua pelle fresca ed estremamente morbida. Apparirà immediatamente vellutata. Inoltre, noterai la differenza non appena il viso viene sciacquato. Questo scrub dovrebbe essere fatto solo una volta alla settimana a causa dell’azione abrasiva del bicarbonato di sodio.

Il bicarbonato di sodio agisce efficacemente come esfoliante per la pelle:

Ha una potente proprietà antifungina e antisettica che lo rende adatto per il trattamento di brufoli e punti neri. Ancora una volta, mescolerà 3 cucchiai di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio di acqua, quindi applica la pasta sul viso massaggiando per circa 5 minuti. Quindi sciacquare il viso con acqua tiepida come al solito.

Altri usi estetici del bicarbonato di sodio!

Usa il bicarbonato di sodio per rimuovere la forfora dai capelli: mentre lavi i capelli, aggiungi il bicarbonato di sodio al tuo shampoo. Questo prodotto ti aiuterà a eliminare la forfora che si accumula sul cuoio capelluto. Questo consiglio aggiungerà anche lucentezza ai tuoi capelli. Tuttavia, evitare l’uso di bicarbonato di sodio se si hanno i capelli colorati in quanto è uno schiarente naturale.

Usa il bicarbonato di sodio per pulire pettini e spazzole:

Il bicarbonato di sodio è uno dei migliori prodotti da utilizzare per la pulizia di pettini e spazzole. Tutto quello che devi fare è far bollire l’acqua con un pizzico di bicarbonato di sodio e mmergere i pettini e le spazzole in questo liquido, diventeranno come nuovi.

Usa il bicarbonato di sodio per ammorbidire le cuticole:

Molte persone non lo sanno, ma il bicarbonato di sodio può ammorbidire le cuticole. Basta mescolare un pò d’acqua con bicarbonato di sodio, quindi applicare questa miscela su cuticole e unghie usando un pennello per smalto. Quindi strofinare delicatamente la cuticola fino a quando non scompare.

Usa il bicarbonato di sodio per rimuovere le verruche:

Questo rimedio casalingo è molto efficace nella rimozione e nel trattamento delle verruche ed è anche raccomandato dagli esperti. La ricetta è molto semplice, tutto quello che devi fare è mescolare il bicarbonato di sodio con il succo di limone e usarlo per rimuovere le verruche dalla pelle. Lasciare riposare per 5-10 minuti e risciacquare con acqua fredda. Non esporre l’area interessata al sole, il limone è fotosensibilizzante.

Tutte queste ricette sono state testate e approvate da molte donne e persino da esperti, non esitate a testarle e condividere la vostra opinione.