Trono Classico | ex corteggiatore fa un appello a Maria De Filippi

Basciano vorrebbe avere la possibilità di potersi mettere nuovamente in gioco, ovviamente dove se non sul trono di canale 5, per poter finalmente trovare la donna giusta al suo fianco.

Alessandro non ha soltanto lanciato un appello alla De Filippi, e a tutti i suoi autori, ma ha anche descritto il suo tipo di donna ideale e, per concludere in bellezza, somiglia molto all’ex tronista di Uomini e Donne.

Il Trono Classico di Uomini e Donne al momento è completo di tronisti, anche c’è ancora un posto lasciato libero dopo la scelta di Giulia Quattrociocche, ma Alessandro Basciano ha comunque fatto il suo appello a Maria De Filippi tra le pagine della rivista dedicata al programma di canale 5.

Alessandro Basciano del Trono Classico vorrebbe al suo fianco una donna molto simile, almeno a livello caratteriale, a Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne, che al momento è felicemente impegnata con Daniele Schiavon tanto da aver fatto le presentazioni ufficiali.

Alessandro vorrebbe che la sua donna fosse di sani principi. Una donna semplice e spontanea. Un po’ difficile da trovare all’interno del contesto del Trono Classico di Uomini e Donne, ma d’altronde la speranza è l’ultima a morire.

Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, ha anche confidato dove passerà le vacanze natalizie: al fianco di suo figlio Nicolò, nato da una precedente relazione.

Sarà un natale in famiglia, in compagnia anche della mamma di suo figlio. I due, nonostante la loro relazione sia giunta al termine, sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del loro bambino.

Che il vero regalo per Alessandro arrivi dopo le feste con il suo debutto come tronista al Trono Classico di Uomini e Donne?