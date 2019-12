Ilary Blasi smentisce. Dice di non essere a dieta e di limitarsi a mangiare sano, nulla di più. Scopriamo il suo segreto

Cosa mangia Ilary per avere sempre un fisico mozzafiato nonostante le maternità? In molti sostengono che ricorra sicuramente a diete ferree ma lei smentisce tutto e spiega brevemente il suo segreto.

La verità sullo stile di vita di Ilary Blasi

Notizie false dilagavano riguardo il suo stile di vita. Si diceva infatti che la conduttrice romana seguisse la dieta del dottore Nicola Sorrentino. Ma lei chiarifica quanto prima e scioglie il mistero: non porta avanti nessun tipo di regime alimentare ferreo e controllato, Ilary mangia ed è per lei uno dei piaceri della sua vita. Sostiene di mangiare sano, nella foto la vediamo alle prese con una bella pizza farcita.

Ci sarà qualche segreto? La Blasi mangia sano di norma ma delle volte ammette di esagerare. Ammette di essere molto golosa e, in alcuni momenti, si lascia travolgere dalle tentazioni e dichiara “Io mangio sano che è diverso. Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita”.

Sta di fatto che dopo tre gravidanze è sempre in fantastica forma. Una cosa è chiara: mangia sano, sgarra ogni tanto e non eccede con le quantità. Ilary sa che il problema sono proprio le tentazioni ma a quanto pare in quanto a controllarle se la cava piuttosto bene.

La sua dieta

La sua dieta prevede un piatto di pasta a pranzo e mai a cena. La pasta deve essere condita con un sugo di pesce o abbinarla a legumi di ogni tipo. Frutta e verdure a a volontà. Gli spuntini sono molto consumati da Ilary e consistono in frutta secca, noci, mandorle. L’attività fisica è alla base anche per lei che non smette certamente di allenarsi. Nega tutti coloro che sostengono che non si sia sempre mantenuta in forma solo grazie a questa alimentazione e a questo stile di vita.