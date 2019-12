I dolci di Capodanno tradizionali sono diversi e abbracciano tutta l’Italia. Vediamo insieme alcune delle preparazioni che arricchiranno la vostra tradizionale cena di San Silvestro

La tradizione, quando si tratta di ricorrenze speciali, vince sempre. Come non portarla in tavola alla fine dell’anno? Il modo più dolce di accogliere il nuovo anno con una sfilata di preparazioni nelle quali cimentarsi e chicche da sapere.

Gustiamo la Campania con i rococò napoletani

Nella regione della Campania tra i dolcetti tipici troviamo sicuramente gli struffoli che accompagnano tutte le ricorrenze. Ma se ci spostiamo nei pressi di Napoli troviamo una pietanza dedicata proprio alla notte di San Silvestro, i rococò. Sono delle ciambelline costituite da una consistenza piuttosto dura e richiamano un po’ ai cantucci toscani.

Ingredienti (per 20 rococò)

1kg di farina 00

900 g di zucchero

700 g di mandorle già sgusciate

già sgusciate 100 g di canditi

50 g di miele

100 ml di acqua tiepida

200 ml di succo di arancia

Scorza grattuggiata di limone e arancia

15 g di pisto, un misto di spezie fatto di cannella, noce moscata, chiodi di garofalo

Un pizzico di bicarbonato, uno di sale e una bacca di vaniglia

Per decorare

2 uova

Un cucchiaio di zucchero

100 g di mandorle intere

Procedimento

Tostare le mandorle e farle raffreddare

Creare una fontana con la farina e versare al centro lo zucchero, le mandorle tritate, le scorze di arancia e limone, il pisto, i canditi e la vaniglia grattugiata

In un pentolino scaldare leggermente il succo di arancia filtrato

Toglierlo dal fuoco, aggiungere il miele e il bicarbonato

Ad impasto morbido e compatto ricavare delle bisce, dare forma alle ciambelline e metterle su una teglia coperta da carta forno

Decorare i rococò con le mandorle, spennellare il tuorlo

Infornare a 150° per 30-40 minuti

Toglierli dalla teglia quando saranno freddi

Il torrone è sicuramente il dolce più gettonato ed è diffuso in tutta l’Italia, tra quelli più tradizionali ci sono quello di Cremona, di Alba, quelli sardi e siciliani.

Ingredient

150 g di nocciole

150 g di mandorle

150 g di noci

150 g di acqua

240 g di zucchero

160 g di miele

due albumi

un baccello di vaniglia

ostie da pasticceria

Procedimento

Tostare la frutta secca in forno a 150° per 10 di

In un pentolino preparare lo sciroppo con acqua e zucchero

In un altro pentolino far scaldare il miele e la vaniglia da versare poi sugli albumi montati a neve

Aggiungere anche lo sciroppo e la frutta secca, unire il tutto e versare in uno stampo da plumcake ricoperto da carta forno

Posizionare dapprima le ostie sul fondo

Mettere in frigo a riposare per 10 ore

Pangiallo romano, il dolce dorato

La frutta secca è l’elemento protagonista di questo dolce romano. Un dolce rivestito da una croccante crosta dorata. Spesso viene dimenticato ma dal gusto davvero unico

Ingredienti

200 g di farina

300 g di uva sultanina

200 g di mandorle

200 g di noci

200 g di nocciole sgusciate

200 g di miele

100 g di pinoli

100 g di canditi

150 g di cioccolato

Un cucchiaio di cacao amaro e la buccia grattugiata di una arancia

Per la glassa

Due cucchiai di farina

Due cucchiai di olio extravergine di oliva

Una bustina di zafferano e acqua

e acqua Mettere l’uva passa a bagno per 30 minuti

In un pentolino scaldare il miele e aggiungere la buccia d’arancia

Procedimento