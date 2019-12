Diletta Leotta sconvolge Instagram postando una foto che non può passare inosservata. La foto ritrae la conduttrice con il suo cane ma c’è decisamente dell’altro

Diletta Leotta è sicuramente il personaggio più acclamato degli ultimi tempi, i riflettori per lei non sono un problema, questo è certo! Ma pare che stavolta le sia sfuggito qualcosa…

La Leotta e i social

Finora i commenti dei maschietti non si sono risparmiati affatto riguardo alle foto della conduttrice più osannata del momento. Tra gli ultimi accesi post, uno in particolare non può essere ignorato. Il dibatto si accende proprio sulle sue mutandine, le indossa oppure no?

In una foto la vediamo semplicemente seduta su un letto, t-shirt bianca, occhiali da prof e mutande da uomo. Altra foto qualche giorno dopo, la vediamo con le stesse mutande da uomo in tenuta sportiva, top, leggings e quegli slip!

Il dilemma è sempre lo stesso: la Leotta è solita indossare mutandine o no?

La foto che svela forse l’arcano

Diletta Leotta posta su Instagram un’altra foto, la terza, e forse il mistero si sta per chiarire. Si tratta di una foto che risale al periodo estivo e che quindi salta fuori appositamente. Nello scatto c’è anche un cane posizionato non molto bene per nascondere un dettaglio che non sfugge ai followers. Non è certamente un caso vedere sul suo profilo Instagram foto che la ritraggono con indumenti piuttosto sgambati.

Vicende passate, non del tutto prive di imbarazzo, sono uscite in precedenza riguardo alla Leotta. Una con il portiere Samir Handanovic. Diletta al Gran Galà del calcio, invitandolo a ricevere il premio lo annuncia così “per la prima volta sul palco”, il portiere ribatte all’istante ricordandole che invece è ben la terza volta.

In un’altra occasione, riferendosi ai cori dei tifosi, ha trasformato la canzone “I giardini di marzo” in un successo di Antonello Venditti ignorando il fatto che sia un pezzo di Lucio Battisti. Questa volta a farle notare la gaffe è la giornalista Rai Paola Ferrari che la stuzzica su Twitter scrivendo “Sei pronta per Sanremo!”

Nonostante tutto crediamo fermamente che la Leotta continuerà sicuramente a spopolare su Instagram con le sue foto!