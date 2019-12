Silvia Toffanin, intervistata da Fiorello su Viva Raiplay, si lascia scappare la clamorosa indiscrezione sul suocero Silvio Berlusconi.

Fiorello ha realizzato il suo sogno intervistando Silvia Toffanin. La conduttrice, durante la puntata di Verissimo, ha trasmesso l’intervista realizzata per Viva Raiplay. Tra una battuta e un’altra di Fiorello, la Toffanin si è lasciata totalmente andare lasciandosi scappare anche un’indiscrezione sul suocero Silvio Berlusconi.

L’indiscrezione su Silvio Berlusconi svelata da Silvia Toffanin durante l’intervista a Fiorello per Viva Raiplay

Fiorello, tornato in scena con il programma Viva Raiplay, è riuscito a portare in Rai Silvia Toffanin. “Lei è la compagna di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset” – comincia così l’intervista che Fiorello ha fatto alla Toffanin. Il conduttore, poi, chiede: “quanti vaccini ha dovuto fare per entrare in Rai?“. “Tutti”, risponde la Toffanin.

“Lei da giovane, prima di fare la modella, ha fatto anche la barista. La signora delle pulizie ha detto che suo padre non la faceva uscire di casa con gli amici maschi. Barbara D’Urso l’ha mai invitata come caso umano?”, chiede ancora Fiorello. “Non ancora”, risponde la Toffanin. “Ma le piacerebbe tanto. E’ vero che il suo sogno è essere invitata da Barbara D’Urso?”, chiede ancora Fiorello. “il mio sogno è essere qui”, risponde la conduttrice.

Poi, si passa alla vita privata. “In 20 anni di fidanzamento neanche un gossip, ma lo sa che se tutti fossero come lei non avrebbe nessun ospite a Verissimo?”, chiede lo showman ricevendo come risposta un “è vero”.

“Gli ospiti che lei intervista a Verissimo confessano cose mai dette a nessuno, piangono a dirotto, non si vergognano a raccontare tutti i loro segreti” – spiega Fiorello che poi chiede – “che droga offrite?”.

Poi la domanda su Silvio Berlusconi. “Lei ha detto che Silvio Berlusconi è un nonno amorevole” – dice Fiorello. “E’ vero, dolcissimo”, aggiunge la Toffanin. “Per i suoi nipotini si è mai vestito da Babbon Natale o temeva di essere scambiato per Karl Marx?“, chiede ancora Fiorello. “Si è vestito da Superman”, risponde la Toffanin. “Veramente?”, chiede un incredulo Fiorello. “Veramente”, aggiunge la conduttrice.