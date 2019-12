I benefici di mandorle, noci e nocciole

Mandorle, noci, nocciole sono preziose per proteggere la nostra salute cardiovascolare e combattere il colesterolo cattivo. Scopri tutti i loro benefici per la salute

Variare il consumo di frutta a guscio ti consente di fornire al tuo corpo molti nutrienti diversi.

Mandorle, noci e nocciole: deliziosi snack salutari

Immancabile sulle nostre tavole soprattutto durante il periodo nataizio, la frutta secca rappresenta una vera passione per molti. Non solo è gustosa, ha molte proprietà salutari e rappresenta un valido aiuto per combattere l’eccesso di peso.Scopri come perdere peso con la frutta secca.

Tra le molpteplici varietà di frutta secca spiccano noci, nocciole e mandorle.Ecco tutti i loro benefici:

La nocciola apporta vitamina E: una porzione di 30 g (da 10 a 12 nocciole) fornisce 2 g, ovvero il 20% dell’apporto giornaliero raccomandato di questa vitamina che rafforza il sistema immunitario.

La noce è ricca di omega-3: contiene 8 g / 100 g di acido alfa-linolenico, un acido grasso essenziale di omega-3. I nostri fabbisogni giornalieri consigliati di 2 g. sono facilmente raggiungibili con 20 g di noci, circa 5.

La mandorla è essenziale per fare rifornimento di magnesio: contiene 232 mg / 100 g i nostri bisogni quotidiani sono 350 mg in questo minerale essenziale per gli impulsi nervosi e il 70% delle donne è carente.

3 motivi salutari per mangiare frutta secca

1. Non ti fa sentire fame

“La frutta secca fornisce tra 16 ge 25 g di proteine ​​vegetali per 100 ge tra 5 ge 12 g di fibre”, afferma il dott. Pascale Modaï, nutrizionista. Questi due elementi hanno un effetto sulla sazietà. Mamgiate intorno alle 17:00, le noci limitano l’apporto calorico la sera. ”

2. Abbassa il livello di colesterolo

E’ ricca di steroli vegetali simili alla struttura del colesterolo. “Nel corpo, questi steroli competono con il colesterolo intrappolando il colesterolo nel tratto digestivo e limitando il suo passaggio nell’intestino, che consente una riduzione del 10-15% del colesterolo cattivo” afferma il Dr Modai

3. Mandorle, noci e nocciole prevengono l’obesità

Hanno un indice glicemico di 15. “Questo basso indice non aumenta i livelli di glucosio nel sangue e non provoca picchi di insulina che alla fine portano ad aumento di peso e rischio di obesità”, afferma il Dr Modai. Questi frutti secchi sono anche ottimi alleati di una pelle più luminosa, grazie in particolare ai loro livelli di vitamina E e omega-3 antiossidanti, acidi grassi essenziali che idratano e riparano.

Precauzioni prima di mangiare noci

Se sei allergico, le noci possono scatenare vari sintomi in pochi minuti o due ore dall’ingestione: orticaria, asma, nausea. Se soffri di calcoli renali, le noci contengono ossalati che possono scatenare un attacco doloroso.

Mandorle, noci e nocciole: come sceglierle e conservarle

Quando mescoli il guscio, non dovresti sentire il movimento della frutta, altrimenti significa che è asciutto. Assicurati anche di scegliere gli scafi senza macchie o buchi.

Puoi conservare le noci in un luogo fresco e asciutto per diversi mesi in una scatola sigillata.

Tre alimenti con cui cucinare le noci

Il formaggio Roquefort: fornisce calcio e ha un effetto antinfiammatorio e protettivo del cuore. Ottimo Da gustare con le noci sul pane bruscato alla griglia.

La pera: fornisce fibre che stimolano il transito intestinale. Cotta e farcita con noci, mandorle, nocciole tritate e miele è un desser molto gustoso.

Indivia: contiene molti minerali e oligoelementi e si combina perfettamente con noci e fette di mela per un’insalata gourmet.