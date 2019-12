Grande Fratello Vip 4 | Valeria Mairini spoilera il nome clamoroso

Grande Fratello Vip 4, tra i concorrenti spunta un nome clamoroso: Valeria Marini spoilera tutto in diretta tv e spiazza il pubblico.

Valeria Marini spoilera in diretta il nome di uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. La showgirl a La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti, oltre ad aver parlato del suo rapporto con Rita Rusic, ha svelato involontariamente la presenza di una concorrente nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip 4: Valeria Marini svela il nome di una concorrente

Nella casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip di cui saranno opinionisti Wanda Nara e Pupo, ci sarà anche Rita Rusic che è stata annunciata come prima concorrente ufficiale. Valeria Marini, ai microfoni de La Repubblica delle Donne, parlando del suo rapporto con l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, ha dichiarato:

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“I rapporti non sono dei migliori? Io con lei sono sempre stata gentile. Questo nonostante ci sono stati dei giudizi. M ail fatto è che spesso le persone parlano per farsi vedere o per pubblicità. Lei usa il mio nome per farsi pubblicità. Io però penso che essere donna di spettacolo è un’altra cosa. Ma poi in un reality devi essere te stessa. Io ad esempio ho fatto il Grande Fratello Vip con grande successo. Il GF era in discesa e il GF Vip con la conduzione di Alfonso e Ilary Blasi l’ha rilanciato.

Secondo me il reality è qualcosa a parte. Poi bisogna vedere se risulti simpatica al pubblico”.

Leggi anche—>Grande Fratello Vip concorrenti ufficiali | Il cast è una bomba

Poi, rivolgendosi ad Antonella Elia ha detto: “Tu lo fai il Grande Fratello Vip Antonella?! Vero?!”. Poi sono arrivate le parole di Alfonso Signorini che, pur non confermando la presenza della Elia nella casa, ha svelato la sua presenza tra i vip che hanno sostenuto il provino.