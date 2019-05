Le mandorle rappresentano una miniera di benefici per la tua salute. Ecco cosa accade al tuo corpo quando le mangi.

Le mandorle sono ottimi cibi che combattono l’obesità! Ricchi di grassi buoni, le mandorle contengono molti nutrienti essenziali come magnesio, proteine, vitamina E e fibre.

La presenza di proteine ​​nel corpo favorisce lo sviluppo della massa muscolare, che a sua volta aiuta a bruciare i grassi. Le fibre sono buone non solo per la digestione, ma anche per dare la sensazione di sazietà che impedisce di avere la necessità di fare tanti snack poco salutari. Gli acidi grassi monoinsaturi (grassi buoni) presenti nelle mandorle aiutano a farti perdere peso e riducono l’indice di massa corporea (BMI). Tutto questo è stato dimostrato da uno studio pubblicato su “International Journal of Obesity”.

Le mandorle sono anche un ottimo alleato per prevenire le malattie cardiache e il diabete, riducono il colesterolo cattivo nelle arterie e stabilizzano lo zucchero nel sangue. Così puoi mangiare le mandorle ogni giorno senza preoccupazioni.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Come gustare al megliole mandorle?

Basta una manciata di mandorle (da 10 a 20 mandorle) al giorno. Ma evita quelli che sono ricoperte di zucchero. È meglio consumarle in modo naturale. Inoltre esiste un modo particolare di preparazione delle mandorle che ti consente dimangiarle potenzia tutti i suoi benefici.

Il metodo è molto semplice, basta immergere da 6 a 8 mandorle in acqua durante la notte e mangiarle a stomaco vuoto l’indomani mattina. Scopri perchè questo metodo potenzia i benefici delle mandorle.

Se usualmente bevi acqua al limone a stomaco vuoto al mattino, dovresti aspettare dai 30 ai 40 minuti dopo l’assunzione di questa bevanda prima di mangiare le mandorle.

È inoltre possibile aggiungere mandorle a colazione, insalate, macedonie o cereali o

semplicemente sgranocchiare delle mandorle quando hai fame.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI