Aurora Ramazzotti compie oggi, giovedì 5 dicembre, 23 anni: il bellissimo ricordo del passato di papà Eros che svela il segreto della figlia commuove tutti.

Dopo quelli di mamma Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti che oggi, giovedì 5 dicembre, compie 23 anni, riceve anche quelli di papà Eros che, dopo aver condiviso una sua foto da piccola, ha condiviso il dolce ricordo del passato sfoggiando le doti canore della sua primogenita.

Aurora Ramazzotti come papà Eros: provetta cantante nel giorno del suo 23esimo compleanno

Per la famiglia Ramazzotti e Hunziker è un giorno speciale perchè si festeggia il compleanno di Aurora che compie 23 anni. Dopo aver ricevuto gli splendidi auguri di mamma Michelle, per Aurora, sono arrivati anche quelli di papà Eros a cui è legatissima.

Eros Ramazzotti che, in queste settimane, è finito nuovamente al centro del gossip, ha prima pubblicato una foto e poi un video con cui ha svelato il grande segreto di Aurora. “Il mio sole bellissimo. Auguri amore mio”, ha scritto Eros sotto una tenerissima foto di Aurora da bambina.

Eros, poi, ha pubblicato un video in cui c’è Aurora che, pur essendo piccolissima, sfoggia le sue doti canore. Davanti ad un grande microfono, in una sala di registrazione, Aurora canta come una cantante affermata. La canzone che intona è “Per me.. per sempre”. La voce di Aurora è magica nel breve filmato pubblicato da Eros che canta con lei nel filmato.

Oltre ad essere bella e simpatica, dunque, la figlia di Eros e Michelle Hunziker è dotata di un talento canoro ereditato dal papà. Dopo aver seguito le orme di mamma Michelle cominciando a muovere i primi passi in tv, deciderà di sondare il terreno anche nella musica?