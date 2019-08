In vacanza in Grecia con il fidanzato Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti non rinuncia ai social ed è la protagonista di un botta e risposta con gli haters.

Simpatica, bella e seguitissima su Instagram esattamente come mamma Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, anche in vacanza, mantiene un contatto diretto con i fans che apprezzano sempre i suoi post e i suoi video. Una domanda, però, ha scatenato la rabbia di un utente a cui Aurora ha risposta stizzita: “io i social li uso come voglio”, ha sbottato la Ramazzotti condividendo la storia su Instagram.

