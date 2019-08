Rosa Perrotta pubblica la prima foto del figlio Domenico su Instagram mostrando anche il suo viso: fan in delirio, ma non mancano i commenti al veleno.

Rosa Perrotta ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi fans pubbicando la prima foto del figlio Domenico per presentarlo al mondo dei social. Dopo aver mostrato la manina e il piedino, la neo mamma ha pubblicato anche una dolcissima foto del viso del piccolo Domenico facendo letteralmente impazzire i fans anche se non mancano i commenti al veleno dei soliti haters contro i quali Rosa si è già scagliata in un durissimo sfogo.

Rosa Perrotta, prima foto e presentazione ufficiale del figlio Domenico

Dopo aver posato con Pietro Tartaglione sulle pagine del settimanale Chi a pochi giorni dal parto, Rosa Perrotta che sui socia ha condiviso ogni momento della sua gravidanza, ha presentato ufficialmente Dodo, come chiama il piccolo Domenico, a tutti i suoi fans. “Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne sotto la foto.

La foto del piccolo Dodo ha mandato in delirio i fans che hanno immediatamente notato la somiglianza con papà Pietro Tartaglione. Dopo averci pensato su, dunque, Rosa ha deciso di condividere la foto dell’uomo della sua vita che ha conquistato il suo cuore già nove mesi fa. Tuttavia, non sono mancati i commenti degli haters a cui, per il momento, la Perrotta non ha ancora replicato.

