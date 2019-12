Michelle Hunziker e gli auguri alla figlia Aurora | “23 anni e non ci credo”

Michelle Hunziker fa gli auguri di compleanno alla figlia Aurora che compie 23 anni: “ancora non ci credo. I tuoi occhi la cosa che non dimenticherò mai”.

Michelle Hunziker ha cominciato questo giovedì di dicembre facendo gli auguri di compleanno alla figlia Aurora. Era il 5 dicembre 1996 quando Aurora venne al mondo rendendo per la prima volta genitori sia Michelle Hunziker, all’epoca giovanissima, che Eros Ramazzotti. Da allora sono passati 23 anni ed oggi che Aurora è una giovane donna, Michelle non può che emozionarsi nel ricordare que giorno in cui strinse per la prima volta tra le braccia la sua bambina.

Michelle Hunziker e gli auguri di compleanno alla figlia Aurora: “23 anni e ancora non riesco a crederci. La cosa che non dimenticherò mai più nella vita è il momento in cui hai aperto gli occhietti”

Aurora Ramazzotti che si è trasformata anche in cuoca per la mamma, compie 23 anni oggi, giovedì 5 dicembre, e riceve gli auguri più belli, quella di mamma Michelle Hunziker che, con la foto che vedete qui in alto, ha ricordato il momento in cui ha incontrato per la prima volta gli occhi della sua bambina.

“Il mio Angelo…23 anni oggi…ancora non riesco a crederci”, comincia così il dolce ricordo della Hunziker che poi torna indietro esattamente al momento in cui Aurora decise di venire al mondo.

“Sono le 8:05 del mattino, mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera e tu stavi per affacciarti a questo mondo. Ero la ragazza più felice dell’universo. Ti avevo portato sotto il cuore per 41 settimane …( non ne volevi sapere di nascere) si stava troppo bene al calduccio) questa cosa tra l’altro non è mai cambiata!!!:-) sei sempre stata una dormigliona🤣…poi alle 10.26 eccoti lì…tra le mie braccia!!! Eri bellissima, nera di capelli e sembravi una piccola cinesina…la cosa che non dimenticherò mai più nella vita è il momento in qui hai aperto gli occhietti e mi hai guardato …avevi delle labbra a forma di cuore…❤️Ti amo infinitamente. Auguri pupi”, conclude Michelle ricevendo da Aurora tanti cuori rossi.

Oggi, dunque, è un giorno speciale per Aurora che Michelle immagina già con l’abito da sposa.