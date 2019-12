Isola dei Famosi 2020: nel cast ci saranno anche il cantante Giuseppe Povia e Aurora Ramazzotti? Le parole dei due probabili naufraghi.

Chi sbarcherà in Honduras per l‘Isola dei Famosi 2020? Dopo la vittoria di Marco Maddaloni, il reality condotto da Alessia Marcuzzi tornerà nuovamente in onda, probabilmente dopo il Grande Fratello Vip 2020, ma quali vip sono pronti a trasformarsi in naufraghi?

Isola dei Famosi 2020 cast: Giuseppe Povia e Aurora Ramazzotti dicono no

Giuseppe Povia, reduce da un problema di salute, sarebbe stato contattato dalla produzione dell’Isola dei Famosi che gli avrebbe offerto la possibilità di diventare un naufrago della prossima edizione. Il cantante, però, ha fatto sapere di aver gentilmente declinato l’invito:

“Ringrazio L’Isola dei Famosi per l’invito che ogni anno mi fa. Ho pensato che partecipando avrei possibilità di farmi conoscere di più, farei un’esperienza diversa e forse si aprirebbero altre porte e opportunità per il mio cammino con la musica. Comunque ho risposto di no come sempre, non fa per me ma grazie davvero per il pensiero, mi fa tanto piacere“.

L’altro nome accostato all’Isola è quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è seguitissima sui social ed è ormai lanciatissima nel mondo dello spettacolo. Dopo aver condotto la fascia quotidiana di X Factor e aver condotto su canale 5 il programma Vuoi scommettere? insieme a mamma Michelle, si è anche tuffata nell’avventura radiofonica. La sua partecipazione al reality sarebbe un gran colpo per l’Isola che, tuttavia, pare dover virare su altri nomi.

Stando a quello che riferisce il portale TPI, Aurora avrebbe deciso di declinare l’invito per un difetto fisico ereditato dalla mamma. Qualche tempo fa, infatti, aveva dichiarato: “L’unica cosa che ho preso da mia madre è l’alluce valgo, per questo non posso togliermi le scarpe”. Sarò vero? Se, dunque, per il Grande Fratello Vip 2020 è tutto pronto come ha annunciato Signorini, il cast dell’Isola è ancora da formare.