Tiziano Ferro racconta un retroscena a Domenica In: Venier in lacrime

Tiziano Ferro ha raccontato un retroscena inedito a Domenica In, facendo commuovere Mara Venier in diretta

Tiziano Ferro è stato uno degli ospiti di punta di questa puntata di Domenica In.

Durante l’intervista, il cantante di Latina ha raccontato un inedito retroscena su suo marito Victor Allen a Mara Venier, commuovendo la conduttrice facendole tornare in mente alcuni momenti legati alla sua vita privata.

Leggi anche:

Il cantante Ferro ancora contro il rapper Fedez – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Tiziano Ferro: retroscena a Domenica In | Venier in lacrime

Oggi Tiziano Ferro a Domenica In ha raccontato, dopo che la padrona di casa ha mostrato al pubblico il suo discorso contro il bullismo, un inedito retroscena su suo marito Victor Allen.

Victor Allen, marito di Tiziano Ferro, gli ha chiesto di sposarlo durante il giorno del suo compleanno. Quando il cantante era di pessimo umore, Victor gli ha chiesto di sposarlo donando al cantante due tazze. Una con la scritta “Amore” e l’altra con “Mi vuoi sposare?”

Tiziano, inizialmente, ha replicato all’imprenditore americano dicendogli che queste cose vanno fatte bene, altrimenti è meglio evitare. Nemmeno il tempo di terminare la frase, che l’ospite di Mara Venier si è ritrovato l’uomo in ginocchio con un anello tra le mani.

La risposta di Tiziano possiamo tranquillamente immaginarla, visto che i due sono felicemente sposati.

Tiziano Ferro ha commosso Mara Venier a Domenica In, in quanto il racconto le ha ricordato di quando anche suo marito le ha chiesto di diventare sua moglie.

Mara Venier si è commossa in diretta, ripensando anche al suo di matrimonio che è avvenuto qualche anno fa. Tiziano Ferro e Victor Allen ora desiderano soltanto avere un figlio e chissà che per il prossimo Natale la coppia non riesca a realizzare questo bellissimo desiderio di diventare genitori.

Un’intervista emozionante quella di Tiziano che tra lacrime e risate ha ripercorso i momenti più belli e significativi della sua vita, da quella privata a quella professionale ricordando anche le sue numerose ospitate al Festival di Sanremo.