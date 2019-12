Tiziano Ferro rivela il suo più grande desiderio: “Voglio un figlio con marito”

Tiziano Ferro, che è stato recentemente intervistato da Sky Tg 24, ha rivelato quello che è al momento è il suo più grande desiderio: diventare papà.

Tiziano Ferro vuole un figlio da suo marito. Un periodo d’oro per il cantante che si sta godendo non solo il suo matrimonio, che prosegue a gonfie vele, ma anche il successo riscontrato dal suo ultimo album in uscita Si Accettano Miracoli.

Un figlio non sarebbe nient’altro che il coronamento perfetto per la favola che il cantante di Latina sta vivendo in questi ultimi anni.

I fan, dopo le dichiarazioni dell’artista, non vedono l’ora di vedere il loro beniamino coronare questo suo desiderio di paternità insieme all’uomo che ama.

