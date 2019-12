Biscotti con noci e fichi | ricetta dolcissima

Biscotti con noci e fichi, un’alternativa dolcissima e gustosa ai soliti biscotti fatti in casa. E potete mangiarli tutto l’anno.

Se siete stufe dei soliti gusti, anche nei dolci, i biscotti con fichi e noci sono la risposta migliore. Piaceranno ai grandi come ai bambini, ma in più sono davvero semplici da preparare e portano via pochissimo tempo.

In compenso il loro profumo così intenso e fragrante riempirà tutta la casa dando una sensazione di calore che in inverno è quanto di meglio si possa sperare. In estate, questi biscotti possono essere preparati utilizzando i fichi freschi.

Durante l’inverno invece, in mancanza della materia prima, prendete tranquillamente una confettura di fichi, se possibile poco zuccherata. Oppure, se è confettura normale, togliete lo zucchero dagli ingredienti.

Qui li mescoliamo con le noci anche se in realtà va benissimo pure altra frutta secca a cominciare dalle mandorle. Tanto il gusto finale sarà buono lo stesso.

potrebbe interessarti :Biscotti al pan di zenzero, ricetta tipica di Natale

Biscotti con noci e fichi, prepariamoli insieme

I biscotti con fichi e noci andranno via come il pane. Eventualmente comunque si conservano al massimo per 3-4 giorni in un contenitore ermetico.

Ingredienti (per 12-14 biscotti)

150 g di farina 00

1 uovo

50 g di zucchero semolato

confettura di fichi

noci sgusciate

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di acqua

1 pizzico di sale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Preparazione:

Mettete in una ciotola la farina, l’uovo, lo zucchero, l’olio, l’acqua e un pizzico di sale poi cominciate ad impastare aiutandovi inizialmente con una forchetta.

Quando saranno stati assorbiti tutti i liquidi, trasferite l’impasto su un piano e lavoratelo fino a che non otterrete un composto liscio e omogeneo. A quel punto avvolgetelo in una pellicola e mettete in frigo per 30 minuti.

Intanto che aspettate, sgusciate le noci e tritatele, oppure meglio ancora spezzatele con le mani.

Passata la mezz’ora, riprendete l’impasto e stendetelo con l’aiuto di un mattarello tra due fogli di carta forno. Dovete ottenere un rettangolo di forma più o meno regolare.

Fatto questo, spalmate la confettura di fichi e ricoprite con le noci. Aiutandovi con la carta forno, arrotolate e sigillate bene i bordi in modo da non fare uscire la confettura di fichi

Infornate in forno già caldo a 200° per circa 15 minuti o comunque fino a doratura. Tagliateli della forma che preferite con un coltello quando sono ancora caldi.