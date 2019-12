Tiziano Ferro torna a dire la sua contro Fedez, dichiarando che le scuse non bastano.

Procede a suon di battute lo scontro infinito tra Tiziano Ferro e Fedez. Dopo le recenti scuse del rapper che ha dichiarato di aver parlato dell’omosessualità di Tiziano circa 10 anni fa e in una canzone che si intitolava (non a caso) “Tutto il contrario”, il cantante di Latina ha dichiarato in un’intervista che le scuse non bastano. Una chiara frecciatina alla quale Fedez non ha ancora dato risposta.

