Capodanno in Musica | Canale 5 a Bari | Tutti i cantanti

Il 31 dicembre 2019, su canale 5, torna l’appuntamento con il Capodanno in musica con Federica Panicucci. Ecco i cantanti presenti a Bari.

il 31 dicembre su 5 torna l’appuntamento con Capodanno in musica, l’evento con cui Mediaset saluterà il 2019 e accoglierà il 2020. Anche quest’anno, l’evento avrà come location Bari che ospiterà alcuni dei più grandi nomi della musica del momento. A condurre la magica serata sarà, ancora una volta, Federica Panicucci.

Federica Panicucci è pronta a condurre nuovamente il Capodanno in Musica con cui canale 5 risponde al Capodanno della Rai che sarà condotto come sempre da Amadeus. Nella splendida cornice di Piazza Libertà a Bari, sul palco del grande spettacolo musicale del 31 dicembre, ci saranno grandissimi nomi. Alcuni, dopo aver partecipato lo scorso anno, hanno accettato di tornare per fare un regalo ai fans.

Sul palco insieme a Federica Panicucci e ci saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba.

Oltre ad essere trasmesso in diretta su canale 5, Capodanno in musica sarà trasmesso anche sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante farà ballare tutta la piazza.

Tra i cantanti, spicca la presenza di Fabrizio Moro che, attualmente impegnato con il Figli di Nessuno Tour, tornerà a cantare anche l’ultimo giorno del 2019. E ancora Anna Tatangelo, Elodie senza il fidanzato Marracash, Nek, Raf e così via. Ecco tutti i nomi:

Giordana Angi

Annalisa

Fred De Palma

Didi

Elodie

J-Ax

Marianne Mirage

Mondomarcio

Fabrizio Moro

Nek

Raf e Tozzi

Francesco Renga

Riki

Rovazzi

Shade

Anna Tatangelo

Il vincitore della prima music battle Coca-Cola Future Legend