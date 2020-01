Fabrizio Moro incanta i fans con una diretta sui social mentre registrava una canzone: seconda parte della raccolta Parole, rumori e giorni in arrivo?

Fabrizio Moro non si ferma un attimo. Nonostante il tour “Figli di nessuno” sia finito solo un mese fa, il cantautore romano, per la gioia di tutti i fans che sentono già la sua mancanza, si è rimesso a lavoro. Con una diretta su Instagram, così, ha fatto ascoltare al suo “popolo” la canzone che stava registrando scatenando tutto il loro entusiasmo.

Dopo l’album di inediti “Figli di nessuno” in cui ha raccontato se stesso con lucidità e schiettezza come ha sempre fatto, i fans sognano una nuova raccolta dopo la prima parte di “Parole, rumori e anni”. Sarà arrivato il momento di pubblicarla?

Fabrizio Moro, nuova raccolta in arrivo? La registrazione di “Babbo Natale esiste” fa ben sperare

Durante una diretta su Instagram, Fabrizio Moro ha fatto ascoltare ai fans la registrazione di una vecchia canzone ovvero “Babbo Natale esiste” contenuta nell’album “L’inizio” pubblicato nel 2013 e che contiene altri brani bellissimi come il brano che dà il titolo al disco, L’eternità che ha recentemente rilanciato con una nuova versione duettando con Ultimo, Sono come sono, L’Italia è di tutti, Soluzioni solo per citarne qualcuna.

Nella diretta, il cantautore romano non era solo, ma con il musicista Roberto Cardelli che, pochi giorni fa, aveva pubblicato una foto in sala di registrazione in cui era proprio insieme a Moro. I fans, a distanza di due anni dalla pubblicazione della prima parte della raccolta “Parole, rumori e anni” sperano così che Moro stia per pubblicare la seconda parte. Il brano “Babbo Natale esiste” è, dunque, un chiaro indizio? “Nuovi viaggi, vi abbraccio tutti”, scrive nel frattempo Fabrizio su Instagram.

In attesa di annunci ufficiali, comunque, i fans possono consolarsi con il ritorno di Moro a giugno come ha annunciato lui stesso.