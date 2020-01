Giovanna Abate è ufficialmente la nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne: la reazione di Giulio Raselli alla notizia.

Giovanna Abate è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo aver provato la famosa porta rossa durante il trono di Giulio Raselli, Giovanna, nei prossimi mesi, sarà la proprietaria del trono sperando di poter finalmente di trovare quell’amore che non è riuscita ad avere corteggiando Giulio Raselli.

Giovanna Abate nuova tronista di Uomini e Donne, la reazione di Giulio Raselli

Dopo aver ricevuto il due di picche da Giulio Raselli che le ha preferito Giulia D’Urso, pochi giorni dopo la discussa scelta di Giulio, Giovanna Abate ha deciso di cogliere al volo l’occasione che le ha offerto la redazione di Uomini e Donne diventando la nuova tronista del trono classico come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Comne fa sapere il Vicolo, pochi giorni dopo la scelta di Giulio Raselli, con una scusa, Maria De Filippi ha fatto tornare Giovanna negli studi di Uomini e Donne. “Dopo qualche giorno Maria la manda a chiamare con una scusa, lei entra in studio, al centro c’è un trono illuminato da una luce tra il buio generale e lei esclama subito: “Non ci credo“. Maria però le conferma che è tutto vero e la fa sedere”, scrive il Vicolo.

La notizia era nell’aria da qualche giorno. Dopo la puntata della scelta, infatti, Giovanna non aveva pubblicato niente sul suo profilo Instagram limintandosi a rilasciate un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione tornando sul suo rapporto con Giulio Raselli. Quest’ultimo, dopo la notizia della presenta di Giovanna sul trono, non ha ancora commentato, limitandosi a dichiarare il suo amore a Giulia D’Urso con cui sta trascorrendo alcuni giorni in Puglia con tutta la famiglia di lei.