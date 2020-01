Barbara Alberti per motivi di salute ha lasciato la casa del Grande Fratello, vedremo se l’abbandono sarà temporaneo o definitivo

Giornata movimentata al Grande Fratello Vip che ha visto protagonista la concorrente-scrittrice Barbara Alberti. La donna ha dovuto infatti abbandonare la casa per motivi di salute, come comunicato direttamente dal Grande Fratello su instagram .

“Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. Un abbandono che non sappiamo se sarà definitivo oppure temporaneo: questo lo diranno senza alcun dubbio i referti medici.

Barbara Alberti via dal GF Vip: sarà per sempre?

I coinquilini del Grande Fratello già durante la mattinata si erano preoccupati per la donna non vedendola arrivare come al solito. La Alberti infatti come ben sappiamo dorme in una stanza a parte ma poi al mattino si ricongiunge con tutti svolgendo con i ragazzi tutte le attività e confrontandosi con loro.

Ma oggi non si era fatta vedere. E nel pomeriggio era poi entrata nella casa spiegando la sua assenza con un malore ma poi è nuovamente andata via e gli inquilini hanno letto il comunicato del GF. Vedremo se l’abbandono della scrittrice sarà definitivo o temporaneo. Sicuramente per la Alberti è stata molto pesante la diretta del venerdì sera quando più volte ha discusso con Signorini, perché la scrittrice si rifiutava di fare le nomination.

Attendiamo nuove comunicazioni da parte del GF Vip.