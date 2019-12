Barbara Alberti | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Barbara Alberti chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Barbara Alberti è una scrittrice, giornalista e conduttrice di 76 anni, lei è nata l’11 aprile 1943 in Umbria sotto il segno dell’Ariete. Fin da giovanissima mostra molto talento e grande amore per la scrittura, una passione che coltiva e che gli permette, con gli anni, di diventare una delle autrici italiane più interessanti.

Quando ha solo 15 anni si trasferisce a Roma e, dopo aver conseguito il Diploma, decide di iscriversi all’Università la Sapienza dove si laurea in Filosofia. La Alberti ama prendersi cura dei propri capelli ma non li ha mai tinti, poiché è dell’opinione che la vecchiaia sia un diritto.

Non a caso non apprezza la chirurgia estetica ed ammira i segni della vecchiaia. “È brutto quando le donne vogliono fermare il tempo. Diventano mausolei, la natura è più dinamica”. Non usa i social network, quindi è impossibile trovare sui profili sul web, ed ha usato Wikipedia una sola volta. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita.

Nome: Barbara Alberti

Età: 76 anni

Data di nascita: 11 aprile 1943

Luogo di nascita: Umbria

Segno zodiacale: Ariete

Titolo di studio: Laurea

Professione: scrittrice, giornalista, sceneggiatrice e conduttrice

Altezza: /

Peso: /

Account social: /

Sito Web: barbaraalberti.it

Barbara Alberti: vita privata

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Barbara Alberti sappiamo che è stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani. Insieme a lui ha avuto due figli, ovvero Malcom Pagani (giornalista) e Gloria Samuela Pagani

Inoltre alcuni non sanno che la scrittrice ha affermato di essersi innamorata solo di omosessuali. Infatti in un’intervista per Gay.it ha affermato: “Intanto, se vogliamo esser precisi, m’innamoravo solo degli omosessuali. Il motivo? Erano diversi. Erano liberi. Erano uomini con un pensiero di rivolta. Oggi ci siamo, più o meno, tutti omologati.”

Barbara Alberti: carriera

Barbara Alberti, durante la sua vita, realizza numerose opere quali: Memorie malvagie (1976), Vangelo secondo Maria (1979), Il signore è servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo d’amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 1991 e Il promesso sposo (1994). Queste sono solo alcune dei suoi innumerevoli scritti.

Svolge anche il ruolo di opinionista in alcuni programmi, da Pomeriggio 5 a CR4 – La Repubblica delle Donne, ed ha condotto La guardiana del faro, fino al 2013. Dal 1983 al 1998 ha tenuto la rubrica “Parliamo d’amore” sul settimanale Amica e dal 1988 è diventata giornalista pubblicista. Dal 2009 gestisce una pungente rubrica settimanale su Il Fatto Quotidiano.

Mentre da anni tiene, su Gioia, una rubrica nella quale tenta di dare risposte alle donne. A tal riguardo a Gay.it ha svelato di aver conosciuto qualcuna delle sue lettrici, infatti inizialmente le accoglieva in casa propria ma poi si è pentita: “Una volta arrivò a casa mia una pazza, di circa sessant’anni, tradita dal marito con una ragazzina più piccola. Lei lo rivoleva di prepotenza e voleva che io lo convincessi. Un’altra volta, invece, arrivò una donna bellissima, grande anche lei, che si stava distruggendo con le lamette dopo esser stata lasciata da un uomo molto più giovane, con il quale condivideva solo il letto”

Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef, ma viene eliminata nella seconda puntata, mentre verso la fine del 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la quarta edizione condotta da Alfonso Signorini e che vede come opinionisti Wanda Nara e Pupo.