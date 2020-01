Trono Classico | Giovanna Abate, sulle pagine del magazine dedicato a Uomini e Donne, ha commentato la scelta di Giulio Raselli di fidanzarsi con Giulia D’Urso piuttosto che con lei

Finalmente Giovanna Abate di Uomini e Donne ha commentato la scelta di lunedì scorso di Giulio Raselli al Trono Classico.

L’ex corteggiatrice, intervistata dal magazine della trasmissione, ha definito la scelta del ragazzo come fatta con l’ormone piuttosto che con il cuore, per poi specificare subito dopo che stava scherzando.

“Scherzi a parte” ha chiarito Giovanna. “Credo che Giulio abbia scelto Giulia D’Urso col cuore” ha proseguito l’ex corteggiatrice.

“Sono convinta che lui fosse ben convinto della sua scelta” ha concluso Giovanna Abate del Trono Classico.

Giovanna Abate, dopo la rabbia iniziale, sembra aver razionalizzato il tutto. Anche se, come la maggior parte del pubblico da casa, non si spiega come mai Giulio Raselli di Uomini e Donne abbia scelto di continuare il suo percorso al Trono Classico se aveva già la sua scelta.

“Sono convinta che Giulia D’Urso lo abbia sconvolto emotivamente fin dal suo primo ingresso in studio” ha confidato Giovanna. “Quini non capisco perché tenermi per tutto questo tempo” ha concluso.

In realtà, nonostante Giulio fosse colpito dalla sua attuale fidanzata fin dall’inizio, ha capito di essere innamorato di lei poco prima della scelta. O meglio: poco prima che fosse annunciata la sua scelta.

Non appena Giulio ha capito di provare qualcosa per Giulia, l’ha subito scelta. D’altro canto però, anche il Raselli ha commentato l’atteggiamento di Giovanna, affermando che l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne non ha avuto, durante il momento della scelta, rispetto per i suoi sentimenti.

Anche se il pubblico del piccolo schermo sembra essere tutto dalla parte della Abate, ma nonostante ciò, come è giusto che sia, Giulio Raselli e Giulia D’Urso di Uomini e Donne si stanno vivendo serenamente la loro storia.